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На ЖК «AKVILONTIME» свайное поле выполнено на 75%

Новый жилой комплекс возводится Группой Аквилон в столице Поморья в районе ул. Гагарина (за зданием бывшей швейной фабрики и ТЦ «Бум»).

Земельные участки общей площадью 1,3 га с постройками хозяйственного назначения были приобретены у частных собственников. Жилой комплекс общей площадью 34 тыс. кв. м рассчитан на 569 квартир разнообразных планировок, площадью от 23 до 74 кв. м. Также в доме предусмотрены 82 кладовые.

В настоящее время на стройплощадке завершено устройство котлована. Погружено 75% от общего объема свай фундамента.

ЖК «AKVILONTIME» возводится в рамках нового стандарта качества Э4, который объединил передовые разработки технической лаборатории Группы Аквилон. В основе концепции – четыре принципа: энергоэффективность, экологичность, эргономика и экономия. Монолитно-кирпичная технология строительства, система утепления «Термо-S», с увеличенным слоем утеплителя 180 мм для цоколя и кровли вместе с современными стеклопакетами с селективным покрытием помогут экономить на платежах за тепло до 25%. Жилой комплекс оснащается современными инженерными системами: автоматизированным тепловым пунктом с датчиками температуры, улучшенной системой вентиляции и шумоизоляции, высокоскоростными бесшумными лифтами OTIS.
 Устанавливается система «inHOME 2021» («Умный» дом) с IP-домофонией и единым ключом доступа smart key, видеонаблюдением по территории жилого комплекса. Датчики дыма, протечек с автоматической запорной арматурой и открытия входной двери надежно защищают квартиру, автоматически отправляя сигнал на пульт диспетчера УК и в мобильное приложение. Управлять квартирой можно через смартфон, меняя режим энергосбережения, оплачивая счета, контролируя расходы коммунальных ресурсов.

Сам дом займет примерно 17% территории участка, территория площадью более 1 га отводится для комплексного благоустройства, которое выполняется по новому корпоративному стандарту Группы Аквилон и предусматривает соблюдение всех действующих нормативов по озеленению, размещению зон отдыха, разновозрастных детских и спортивных площадок, а также просторную гостевую автопарковку. Дополнительным бонусом станет Детский клуб, полностью оборудованный за счет застройщика и переданный собственникам квартир.

Кроме того, еще один проект Группы Аквилон в данном микрорайоне признан масштабным инвестпроектом в рамках областного закона «О государственной политике в сфере инвестиционной деятельности». На ул. Нагорная (между магазином «Гиппо» и Ломоносовским парком, территория которого находится за границами строительства), на участке в 1,17 га, проектируется разновысотный жилой комплекс площадью порядка 21 тыс. кв. м. При этом застройщик, за свой счет, выполнит реконструкцию части территории парка, что положит начало его дальнейшего комплексного благоустройства. В соответствии с законом в собственность региона будет передано 7% жилой площади - это около 1,5 тыс. кв. м (примерно 45 квартир). Общий объем инвестиций составит более 1 млрд. рублей, срок завершения строительства – 2026 год.

Данный район Архангельска обладает развитой социальной, бытовой и транспортной инфраструктурой. Рядом находятся четыре детских сада, гимназия №24 и школы №2 и №5, детская Художественная школа №1, несколько многофункциональных торгово-развлекательных центров, большой парк им. Ломоносова, удобная транспортная развязка.

 Напомним, что в 2021 году Группой Аквилон в Архангельске и Северодвинске в строй введено 6 жилых комплексов (8 домов). Северяне приобрели 1173 квартиры. В январе был введен в строй ЖК «NEXT1». Кроме того, к сдаче в эксплуатацию готовятся находящиеся в высокой степени готовности «Искра PARK», «Art.Line1» и «Familia».

В прошлом году стартовали продажи квартир в 6 новых жилых комплексах, по 3 в столице Поморья и Северодвинске, общей площадью 115 тыс. кв. м. Для новых проектов Группа Аквилон приобрела 7 земельных участков общей площадью 11,5 га, на которых можно разместить до 170 тыс. кв. м жилья.

Сейчас в Архангельске и Северодвинске Группа Аквилон реализует проекты 13 современных жилых комплексов общей площадью более 285 тыс. кв. м. В стадии разработки, с началом реализации в ближайшее время - 10 проектов площадью более 300 тыс. кв. м жилья. В том числе, в рамках масштабных региональных инвестпроектов и по программам комплексного развития территорий с социальными обязательствами по расселению аварийного жилфонда и строительству объектов социальной инфраструктуры. Земельный банк для новых проектов составляет порядка 25 га.

24 февраль 10:35 | : Экономика

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