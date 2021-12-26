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Отечественный препарат поможет убрать неприятные запахи на производстве

Новый инновационный препарат «BIOTerminator» - дезодорант отечественной разработки производится в Барнауле.

Реагент успешно апробирован коммунальными предприятиями на иловых полях, но области его применения гораздо шире. Он может использоваться в промышленности (пищевой, химической, целлюлозно-бумажной, пивоваренной) и сельскохозяйственной отрасли. В первую очередь, это относится к животноводческому сегменту, также применять препарат можно в период удобрения полей органикой.

Официальным дилером «BIOTerminator» стала компания «РВК.Экосервис» (входит в ГК «Росводоканал»).

По словам директора «РВК.Экосервис» Дмитрия Усанова, препарат доказал свою практическую эффективность – его активно используют предприятия «Росводоканала» для нейтрализации неприятных запахов в процессе очистки и утилизации осадка сточных вод, а, значит, реагент может помочь дезодорировать воздух и производственным компаниям различных отраслей.

Компоненты «BIOTerminator» активно взаимодействуют и нейтрализуют основные загрязнители - аммиак, амины, кетоны и меркаптаны и обладают пролонгированным действием. Важно отметить, что средство экологически безвредно. Все составляющие инновационного средства являются биоразлагаемыми органическими соединениями и не накапливаются в окружающей среде. Дезодорант не токсичен для теплокровных животных и не вызывает аллергию.

Российский «BIOTerminator» разработан командой химиков и биологов Алтайского края, имеет паспорт безопасности химической продукции, все необходимые свидетельства и сертификаты. Более подробно ознакомится с характеристиками реагента, заказать продукцию или обработку территорий, можно на сайте https://bioterminator.ru/ .

24 февраль 09:53 | : Экономика

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