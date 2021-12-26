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Жители Архангельской области скромны в своих зарплатных ожиданиях

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, составила рейтинг регионов Северо-Западного федерального округа по средним зарплатным ожиданиям соискателей в начале 2022 года.

Первое место в рейтинге по зарплатным ожиданиям местных соискателей занял Ненецкий АО – здесь работники в среднем претендуют на оплату труда не ниже 61 000 рублей. На втором месте оказался Петербург (59 000 рублей). На третьем месте - Мурманская область, где зарплатные ожидания соискателей составляют 53 000 рублей, на четвертом – Ленинградская область (48 000 рублей).

 Замыкает топ регионов СЗФО по зарплатным ожиданиям соискателей Псковская область (35 100 рублей). По сравнению с общероссийским уровнем зарплаты (почти 54 000 рублей) уступают в запросах также жители Коми, Калининградской, Архангельской, Новгородской областей и Карелии.

Напомним, ранее исследование hh.ru показало, что 43% жителей СЗФО готовы снизить свои зарплатные ожидания ради сохранения нынешней работы или ради гарантированного трудоустройства на новое место. Не согласны пойти на такой шаг 39%, остальные 18% затруднились ответить. Для сравнения: в целом по России на снижение зарплатных притязаний готовы 37,1% опрошенных, не готовы 46,9% соответственно.

 

 

 

24 февраль 08:55 | : Экономика

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