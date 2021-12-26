«БЕЛЫЙ ДОМ»: На строительстве социальных домов в Архангельске задействовано 120 человек

В архангельском округе Майская Горка продолжается строительство двух многоквартирных домов для переселенцев из аварийного жилфонда. Сейчас на стройплощадке трудятся более сотни строителей.
Буквально сегодня пройден один из промежуточных, но знаковых этапов строительства. В четвертом подъезде большого дома полностью завершен монтаж панелей и монолитных перекрытий, строители перешли к обустройству кровли. А в пятой секции новостройки завершен монтаж оконных блоков. И сразу же стартовали работы по прокладке различных инженерных коммуникаций в обоих секциях.
Во второй строящейся многоэтажке, расположенной по соседству, перевалили через «экватор» работы по обустройству фасадов: их готовность вышла на отметку 60 процентов. Одновременно близка к завершению прокладка внутренних сетей отопления, продолжаются электромонтажные работы.
— Сейчас на объекте работает 120 человек, — рассказал представитель компании-застройщика, компании «БЕЛЫЙ ДОМ», Сергей Нибабин. — До конца этого месяца приступим к прокладке наружных сетей водопровода и канализации. Это ещё один ключевой этап строительства.
Напомним, два многоквартирных дома на улице Карпогорской в Архангельске подрядчик, ООО «БЕЛЫЙ ДОМ», начал строить в 2021 году. После завершения строительства новоселье смогут отметить более 900 северян. Это, в свою очередь, позволит властям областного центра снести более 13 тысяч квадратных метров аварийного жилфонда.
Обе новостройки возводятся «под ключ» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», а стоимость их строительства превышает 690 миллионов рублей. Срок сдачи объекта — июль 2022 года.