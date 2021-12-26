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В Архангельске ищут судового врача на достойную зарплату

Аналитики hh.ru изучили рынок труда Архангельской области и выяснили, что прямо сейчас в крупное государственное предприятие ищут врача судового и предлагают зарплату до 144 000 рублей. 

В обязанности будущего работника войдет оказание медицинской помощи членам экипажа судна. Судя по требованиям, указанным в описании вакансии, данное предложение подойдет специалистам без опыта работы.

Желаемому кандидату надо иметь необходимые документы для работы в море. Также работодатель требует от кандидатов умение работать в коллективе и навыки работы с компьютером.

Среди условий обещают заработную плату до 144 000 руб. до вычета НДФЛ, оформление по трудовому договору, рейс до июня 2022 года, а также полную занятость.

22 февраль 12:16 | : Экономика

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