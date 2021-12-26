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Группа Аквилон ждет в гости настоящих мужчин

23 февраля – в День защитника Отечества офисы Группы Аквилон в Архангельске и Северодвинске будут открыты с 11 до 17 часов.

Напомним, что приобрести квартиру в новых жилых комплексах в Архангельске и Северодвинске военнослужащие могут на выгодных условиях, оформив кредит по программе «Военная ипотека». Ипотечный кредит погашается за счет средств Министерства обороны России. Оформить заявку на ипотеку можно прямо в офисах компании. Все подробности – по телефонам 8(8182) 65-00-08 в Архангельске и 8(8184) 52-00-00 в Северодвинске.

В 2021 году Группой Аквилон в столице Поморья и городе корабелов в строй введено 6 жилых комплексов (8 домов). Северяне приобрели 1173 квартиры. Кроме того, в январе завершено строительство ЖК «NEXT», к сдаче в эксплуатацию готовятся находящиеся в высокой степени готовности ЖК «Искра PARK», «Art.Line1» и «Familia». В прошлом году стартовали продажи квартир в 6 новых жилых комплексах, по 3 в столице Поморья и Северодвинске, общей площадью 115 тыс. кв. м. Для новых проектов Группа Аквилон приобрела 7 земельных участков общей площадью 11,5 га, на которых можно разместить до 170 тыс. кв. м жилья. Сейчас в Архангельске и Северодвинске Группа Аквилон реализует проекты 13 современных жилых комплексов общей площадью более 285 тыс. кв. м. В стадии разработки, с началом реализации в ближайшее время - 10 проектов площадью более 300 тыс. кв. м жилья. В том числе, в рамках масштабных региональных инвестпроектов и по программам комплексного развития территорий с социальными обязательствами по расселению аварийного жилфонда и строительству объектов социальной инфраструктуры. Земельный банк для новых проектов составляет порядка 25 га.

22 февраль 08:59 | : Экономика

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