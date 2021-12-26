Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Среди жителей СЗФО совсем мало состоятельных людей

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос среди работников и соискателей из СЗФО и выяснила, сколько они зарабатывают и ведут ли они учет своих расходов, доходов и сбережений.

Ежемесячный доход 17% жителей СЗФО, прошедших опрос, составляет от 50 000 до 100 000 рублей (чаще всего это рабочий персонал и представители сферы транспорта). Еще 36% заявили об уровне дохода от 30 000 до 50 000 рублей (такие преобладают в строительстве, закупках и автобизнесе).

 Лишь 4% опрошенных признались, что получают зарплату свыше 100 000 рублей в месяц (причем среди мужчин таких 18%, а среди женщин – 8%). Такие респонденты преобладают среди высшего менеджмента, в строительстве и в ИТ-сфере. Интересно, что регионы СЗФО (за исключением Петербурга) оказались в самом конце рейтинга по доле дохода жителей от 100 000 рублей, замыкает рейтинг Северо-Кавказский ФО.

 О ежемесячных доходах в пределах 30 000 рублей сообщили 43% опрошенных, чаще всего это студенты и начинающие специалисты, работники образования и науки, а также и административный персонал.

 40% жителей СЗФО всегда ведут учет своих расходов, доходов и сбережений, еще 50% делают это иногда, а 10% считают это необязательным. Наиболее внимательны к своим финансам высший менеджмент, бухгалтеры и рабочий персонал.

 52% жителей СЗФО из тех, кто следит за своими финансами, фиксируют свои доходы и траты через мобильный банк, 17% пользуются заметками в телефоне, также 19% - таблицей Excel. Специальным приложением с функцией контроля и аналитики доходов и расходов пользуются только 10%. У 19% - альтернативные методы учета расходов (самые популярные ответы в этой категории – «на бумаге» и «в голове»).

  

22 февраль 07:52 | : Экономика

Главные новости


Архангельский молодняк сманивают в ГИТИС. Абитуриент, остановись и подумай
Канадский майдан – 2. Миссия Трюдо

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2022 (267)
Январь 2022 (324)
Декабрь 2021 (406)
Ноябрь 2021 (353)
Октябрь 2021 (354)
Сентябрь 2021 (365)

Деньги


все материалы
«    Февраль 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20