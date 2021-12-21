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На ЖК «WEKING» в Северодвинске ведется прокладка внутридомовых сетей

Жилой комплекс «WEKING» Группы Аквилон строится в центре города корабелов на улице Серго Орджоникидзе.
 Сейчас на стройплощадке выполняется кирпичная кладка стен всех шести секций здания. На 1-й секции строители завершили кладку стен 8-го этажа и приступили к устройству кровли, на 2-4-й секции ведется кладка 8-9-го этажей, на 5-6-й секции – 6-7-го этажей. Также выполняется устройство внутренних перегородок на 2-8-м этажах. Осуществляется установка оконных блоков  и прокладка внутренних сетей отопления, водопровода и канализации, наружных сетей электро-, водоснабжения и водоотведения.
 Жилой комплекс класса «комфорт+» строится в рамках нового стандарта качества холдинга Группа Аквилон Э4, который объединил передовые разработки технической лаборатории компании. В основе концепции – четыре принципа: энергоэффективность, экологичность, эргономика и экономия. Необходимо подчеркнуть, что застройщик соблюдает действующие нормативы по высотности будущего дома и по инсоляции (т.е. естественному освещению). При этом само здание займет только треть участка – остальная территория отводится под комплексное благоустройство и останется общедоступной. На ней разместятся разновозрастная детская площадкам с сертифицированным антитравматическим покрытием, зона streetworkout с уличными тренажерами, зоны отдыха с малыми архитектурными формами, безбарьерные прогулочные дорожки. Территория оборудуется современной дренажной системой по технологии «Двор без луж» и энергосберегающим наружным освещением. Будет выполнено ее комплексное озеленение. Впервые в Северодвинске Группа Аквилон предусмотрела строительство подземного паркинга, где помимо машиномест также разместятся помещения кладовых.

В нескольких минутах ходьбы от нового комплекса располагаются детсады №67 «Медвежонок», №69 «Дюймовочка», школы №6, №21, №22, филиал САФУ им. М.В. Ломоносова, техникум судостроения и машиностроения. Рядом находится городская детская клиническая больница, детская поликлиника №5, стоматологический центр «НОВОдент», многопрофильный медицинский центр «Доктор Плюс». В шаговой доступности расположены Северодвинский драматический театр, музеи, фитнесс-центры, магазины, аптеки, банки, салоны красоты, кафе и рестораны.

Напомним, что 2021 году Группа Аквилон ввела в эксплуатацию в Северодвинске три жилых комплекса ЖК «CLEVER» (две очереди), «NORDICA-2» и первый в городе корабелов «умный дом» - ЖК «ID-Морской» (всего – 5 домов). Все квартиры в них приобретены северодвинцами.
 В настоящее время помимо ЖК «WEKING» Группа Аквилон реализует в Северодвинске проекты еще трех современных жилых комплексов общей площадью порядка 100 тыс. кв. м.
 На стройплощадке 1-й очереди ЖК «Квартал 100» завершено погружение свай, строители приступили к заливке ростверка фундамента. На 2-й очереди завершается разработка котлована, на 30% выполнено свайное поле. На 3-й очереди ведутся статические и динамические испытания свай. Продажи квартир во 2-й и 3-й очередях ЖК «Квартал 100» стартуют уже 25 февраля.

На ЖК «МОРЕПАРК» на 1-й очереди завершается кладка стен 6-го этажа, ведется монтаж внутренних перегородок и оконных блоков на 3-4-м этажах; на 2-й очереди на 50% выполнена заливка ростверка и на 10% - стены подвала. На 1-й очереди ЖК «АКВИЛONLINE» в квартале, ограниченном ул. Железнодорожная - ул. Первомайская - пр. Беломорский завершена разработка котлована и устройство свайного поля, ведется устройство ростверка. На 2-й очереди выполняется ограждение площадки, началась разработка котлована.
 Также Группа Аквилон в ближайшее время планирует начать реализацию в Северодвинске еще нескольких проектов нового жилья.
 На открытом аукционе приобретен земельный участок площадью 1,47 га на о. Ягры. Участок и расположенное на нем аварийное здание школы, не используемое по назначению более 20 лет, находилось в федеральной собственности. Росимущество проводило аукционы несколько раз, а администрация Северодвинска неоднократно обращалась к собственнику с требованием перекрыть доступ в аварийное здание во избежание несчастных случаев, либо снести представляющий потенциальную угрозу объект. Чтобы обеспечить комплексное освоение данной территории, у известного в Северодвинске индивидуального предпринимателя, занимающегося предоставлением услуг по сделкам с недвижимостью, за 21 млн рублей был выкуплен еще один участок площадью 19 соток. Таким образом, был сформирован единый земельный участок, на котором, в соответствии с действующей градостроительной документацией планируется возвести новое жилье общей площадью порядка 30 тыс. кв. м. Сам жилой комплекс займет не более 20% от общей площади участка, остальная территория отводится под благоустройство и озеленение, а также организацию парковочных мест, в соответствии со всеми действующими в Северодвинске градостроительными нормативами. Сейчас завершается проектирование жилого комплекса. Начать строительство жилого комплекса на Яграх планируется уже в марте.
 На пр. Победы (в районе пересечения с пр. Труда), на участке в 2,47 га, проектируется жилой комплекс площадью 27 тыс. кв. м. В соответствии с областным законом «О государственной политике в сфере инвестиционной деятельности», в собственность региона Группой Аквилон будет передано около 1,9 тыс. кв. м (примерно 59 квартир). Они будут предоставляться по договорам соцнайма детям-сиротам и жителям аварийных домов. При этом большая часть квартир будет передана до завершения всего объема строительства. Кроме того, в рамках данного проекта Северодвинск получит 441,7 млн рублей на реконструкцию пр. Победы на участке от ул. Кирилкина до пр. Морской, строительство продолжения пр. Труда к кварталу 175 и дорожной инфраструктуры в нем, а также на строительство кольцевой сети водопровода и канализационно-насосной станции в районе пересечения пр. Победы и пр. Труда.
 Кроме того новый жилой комплекс площадью около 30 тыс. кв. м проектируется на Архангельском шоссе на участке в 2 га. Рассматриваются варианты участия Группы Аквилон в программе комплексного развития территорий в «старом городе», с расселением ветхих деревянных домов и застройкой кварталов.

18 февраль 09:17 | : Экономика

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