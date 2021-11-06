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Долги за вывоз ТКО бьют по качеству работы РегОператора

Жители Архангельской области задолжали за коммунальную услугу по обращению с ТКО более 235 миллионов рублей. Требовательность к качеству уборки мусора растет, но ответственность за платежи снижается. Замкнутый круг сказывается и на общей ситуации с вывозом отходов. Хуже всего счета оплачивают архангелогородцы. Долг областной столицы перед региональным оператором вырос до 73,6 миллионов рублей, на второй строчке должников - северодвинцы, с неоплаченными квитанциями на 30 миллионов рублей. В антирейтинг неплательщиков попал и Приморский район с общей задолженностью почти в 6 миллионов рублей.

В отдаленных районах области к оплате квитанций относятся более ответственно.  Суммы задолженностей гораздо ниже, а неплательщиков меньше. Самые ответственные получатели услуг проживают в Шенкурском, Верхнетоемском, Каргопольском и Красноборском районах.

Хуже всего оплачивают услуги по обращению с ТКО в Вельсом районе. Там долг приближается к 15 миллионам рублей, в Онежском районе сумма неоплаченных квитанций превысила 8 миллионов рублей. К этой же цифре стремительно приближаются Плесецкий и Устьянский районы.

Сегодня городской житель за обращение с ТКО платит 102 рубля 21 копейку в месяц, в сельской местности - 53 рубля 11 копеек на человека.  Несмотря на разницу, составляющие расходов одинаковые. В плате за ТКО 80% – это деньги, которые получат перевозчики за транспортирование твердых коммунальных отходов и полигоны – за обработку и захоронение. Остальные 20% распределяются региональным оператором на закупку новых контейнеров, обслуживание договоров с собственниками и операторами твердых коммунальных отходов, содержание обособленных подразделений в районах области и только 0,4 процента, согласно действующему законодательству может составлять прибыль самого регионального оператора.  

Обращение с ТКО с 2020 года в Архангельской области стала коммунальной и, несмотря на все сложности реформирования системы, ответственность за своевременный вывоз и законное размещение на полигонах несут в полной мере все участники рынка, в том числе и отходообразователи, которыми являются жители населенных пунктов и юридические лица.

В отличие от газо- и электроснабжения, в сфере обращения с ТКО, злостным неплательщикам невозможно перекрыть вентиль, но несвоевременная оплата квитанций приводит к задержкам оплаты работы перевозчиков и полигонов, что в свою очередь становится причиной замусоренных и вовремя не вывезенных контейнерных площадок.

Сделай свой двор чистым – оплачивай квитанции за ТКО своевременно!

  

17 февраль 10:57 | : Экономика

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