Рейтинг зарплат в Архангельской области: гувернантки рулят

С начала февраля работодатели Архангельской области разместили несколько сотен вакансий, в которых указали ежемесячный доход до 200 000 рублей. При этом средняя предлагаемая зарплата в вакансиях компаний сейчас находится на уровне 46 000 рублей, что на 12% ниже средней российской зарплаты, но устраивает такой заработок лишь каждого четвертого местного соискателя. В свою очередь каждый третий местный житель хочет получать зарплату на 51% выше той, что сейчас предлагают на рынке труда.
Эксперты hh.ru составили рейтинг высокооплачиваемых вакансий месяца, на которые могут откликнуться жители Архангельской области прямо сейчас.
- Торговый представитель отдела продаж, до 150 000 руб. на руки, https://my.hh.ru/0J8
- Гувернантка/гувернер, от 250 000 руб. на руки, https://my.hh.ru/1bo
- Заместитель главного специалиста АСУТП, до 150 000 руб. до вычета НДФЛ, https://my.hh.ru/21F
- Директор по маркетингу, от 140 000 руб. на руки, https://my.hh.ru/2nI
- Руководитель отдела продаж, до 150 000 руб. на руки, https://my.hh.ru/32p
- Горный инженер (геолог, технолог, горняк), имеющий опыт работы на россыпях, технический руководитель, до 250 000 руб. на руки, https://my.hh.ru/32v
- Агент по продаже оборудования (выгрузки и зачистки вагонов, загрузки контейнеров), до 160 000 руб. на руки, https://my.hh.ru/0hh
- Системный администратор, от 140 000 руб. на руки, https://my.hh.ru/0qu
- Механик на гофропроизводство, до 100 000 руб. на руки, https://my.hh.ru/0or