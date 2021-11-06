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Рейтинг зарплат в Архангельской области: гувернантки рулят

С начала февраля работодатели Архангельской области разместили несколько сотен вакансий, в которых указали ежемесячный доход до 200 000 рублей. При этом средняя предлагаемая зарплата в вакансиях компаний сейчас находится на уровне 46 000 рублей, что на 12% ниже средней российской зарплаты, но устраивает такой заработок лишь каждого четвертого местного соискателя. В свою очередь каждый третий местный житель хочет получать зарплату на 51% выше той, что сейчас предлагают на рынке труда.

 Эксперты hh.ru составили рейтинг высокооплачиваемых вакансий месяца, на которые могут откликнуться жители Архангельской области прямо сейчас.

  • Торговый представитель отдела продаж, до 150 000 руб. на руки, https://my.hh.ru/0J8
  • Гувернантка/гувернер, от 250 000 руб. на руки, https://my.hh.ru/1bo
  • Заместитель главного специалиста АСУТП, до 150 000 руб. до вычета НДФЛ, https://my.hh.ru/21F
  • Директор по маркетингу, от 140 000 руб. на руки, https://my.hh.ru/2nI
  • Руководитель отдела продаж, до 150 000 руб. на руки, https://my.hh.ru/32p
  • Горный инженер (геолог, технолог, горняк), имеющий опыт работы на россыпях, технический руководитель, до 250 000 руб. на руки, https://my.hh.ru/32v
  • Агент по продаже оборудования (выгрузки и зачистки вагонов, загрузки контейнеров), до 160 000 руб. на руки, https://my.hh.ru/0hh
  • Системный администратор, от 140 000 руб. на руки, https://my.hh.ru/0qu
  • Механик на гофропроизводство, до 100 000 руб. на руки, https://my.hh.ru/0or

 

 

17 февраль 07:37 | : Экономика

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