РВК-Архангельск: cвоевременная передача показаний счетчиков – залог точных начислений​

«РВК-Архангельск» напоминает горожанам, что в период с 20 по 25 число каждого месяца необходимо передать актуальные показания индивидуальных приборов учета. Сделать это можно любым удобным способом, не выходя из дома.
Это очень важно в период пандемии, потому что дистанционные сервисы позволяют минимизировать риски контактов с носителями вирусов. Клиенты «РВК-Архангельск» могут воспользоваться следующими способами:
- мобильное приложение РВК.Услуги;
- сайт компании arh.rosvodokanal.ru;
- личный кабинет на сайте «РВК-Архангельск»;
- смс-уведомление на номер +7 (921) 427-55-33;
- передача показаний при оплате услуг через мобильные приложения и онлайн-версии банков (Сбербанк Онлайн и другие);
- передача с помощью робота по телефону: 42-35-22.
«Точные данные индивидуальных приборов учета позволяют правильно рассчитать необходимый объём ресурса, который требуется подать в водопроводную сеть и проводить корректные начисления для абонентов компании. Также это важно для потребителей, так как позволяет контролировать ежемесячный расход воды и оплачивать счета за фактическое потребление, не переплачивая лишние деньги», — рассказала начальник управления сопровождения продаж «РВК-Архангельск» Анастасия Афанасьева.
Напоминаем, что десятизначный номер лицевого счета «РВК-Архангельск» всегда начинается с цифр «11». Информация о лицевом счёте указана на обороте квитанции, рядом с реквизитами компании.