Строительство ЖК «Искра Park» в Архангельске близится к завершению

Жилой комплекс «Искра Park» возводится Группой Аквилон на перекрестке пр. Троицкий и ул. Комсомольская в районе с развитой социальной и транспортной инфраструктурой.
В настоящее время на здании заканчиваются общестроительные и отделочные работы. Завершена прокладка наружных инженерных сетей. Ведется подготовка к подключению тепла.
В двухсекционном доме спроектированы квартиры разнообразной панировки, от студий до евро-трехкомнатных. В каждой квартире есть балконы и лоджии с панорамным остеклением. Все квартиры сдаются с отделкой «White box», которая позволяет самостоятельно создать дизайн будущего жилья. Возможен заказ чистовой отделки «под ключ» в трех цветовых решениях «Sand», «Terra» и «Graphite».
Как и все новые проекты Группы «Аквилон» ЖК «Искра Park» строится в рамках нового стандарта качества Э4, основе которого: энергоэффективность, экологичность, эргономика и экономия. Стены ЖК «Искра Park» толщиной 770 мм возводятся по технологии «Теплая керамика». Также применяется новая система утепления контура дома «Термо-S», позволяющая до 40% снизить потребление тепла. Увеличенная толщина межквартирных стен и перекрытий этажей в совокупности обеспечивает высокий уровень шумоизоляции в квартирах и надежную защиту от ударного и воздушного шума. Для остекления окон используются многокамерные стеклопакеты. Кроме того, как и во всех новых проектах система теплоснабжения имеет коллекторную разводку и поквартирный учет потребляемого тепла, что позволяет не только регулировать температуру в помещениях, но и существенно экономить на платежах.
В здании устанавливается система «in-Home», которая предлагает широкий функционал по взаимодействию с управляющей организацией и возможностям контроля за квартирой с помощью мобильного приложения: от ежедневного отслеживания расходов коммунальных ресурсов и оплаты счетов в режиме он-лайн до заказа на дом необходимой услуги.
Жилой комплекс располагает собственным подземным паркингом на 30 машиномест, там же расположены 34 кладовые. На первом этаже размещаются помещения общественно-делового назначения, которые имеют отдельные выходы, на прилегающей к зданию территории со стороны ул. Комсомольской и пр. Троицкого - гостевые автомобильные стоянки.
Строительство жилого комплекса осуществляется в границах отведенного земельного участка и не затрагивает действующие рекреационные зоны - сквер и детскую площадку на ул. Комсомольская. Напомним, что по итогам встреч с неравнодушными жителями района Группа Аквилон провела открытый конкурс на разработку лучшей концепции данного общедоступного общественного пространства под девизом «Дизайн для лучшего будущего». Победивший проект будет реализован за счет средств застройщика.
В 2021 году Группой Аквилон в Архангельске и Северодвинске в строй введено 6 жилых комплексов (8 домов). Северяне приобрели 1173 квартиры. Кроме того, в январе завершено строительство ЖК «NEXT». В прошлом году стартовали продажи квартир в 6 новых жилых комплексах, по 3 в столице Поморья и Северодвинске, общей площадью 115 тыс. кв. м. Для новых проектов Группа Аквилон приобрела 7 земельных участков общей площадью 11,5 га, на которых можно разместить до 170 тыс. кв. м жилья. Сейчас в Архангельске и Северодвинске Группа Аквилон реализует проекты 13 современных жилых комплексов общей площадью более 285 тыс. кв. м. В стадии разработки, с началом реализации в ближайшее время - 10 проектов площадью более 300 тыс. кв. м жилья. В том числе, в рамках масштабных региональных инвестпроектов и по программам комплексного развития территорий с социальными обязательствами по расселению аварийного жилфонда и строительству объектов социальной инфраструктуры. Земельный банк для новых проектов составляет порядка 25 га.