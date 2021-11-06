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Секретный агент, посадчик, аэрохимик и другие прикольный вакансии в Поморье

С начала года работодатели Архангельской области разместили более 6 000 новых вакансий. Компании массово ищут кассиров, консультантов, администраторов, курьеров, водителей и работников из сферы фитнеса, и красоты. При этом с начала месяца работодатели искали и необычных и редких специалистов. Эксперты hh.ru проанализировали актуальные вакансии и выяснили, какие необычные специалисты нужны сейчас в Архангельской области.

 

Ряд редких вакансий касается рабочего и обслуживающего персонала. Например, требуется проводник пассажирских вагонов, до 35 000 руб. на руки. Кроме того, компания гарантирует дополнительные соцльготы: бесплатный проезд в отпуск по территории России железнодорожным и авиатранспортом, при перелете за рубеж, оплата до границы, материальная помощь к отпуску, ежегодные выплаты за преданность компании.

Еще один пример интересной вакансии, которая встречается достаточно редко – дизайнер в ателье мебели, до 80 000 руб. на руки. Компания гарантирует технологичное рабочее место в современном уютном салоне, творческую атмосферу и помощь заинтересованного и опытного наставника.

Пандемия усилила процесс дистанцирования в обществе растет спрос на домашний персонал. Все чаще становятся нужны специалисты, которые могли бы позаботиться о детях или больных родственниках, например, няня для малыша 6 месяцев.

Работодатели из строительной отрасли ищут инженера ГрИД, на зарплату до 109 000 руб. на руки. Среди основных видов деятельности - строительство, реконструкция и капитальный ремонт технологических комплексов, а также строительство объектов гражданского назначения.

Гид/инструктор по туризму нужен местному эко-отелю. Компания будет ждать от работника, что он будет разрабатывать туристический маршруты, в случае надобности оказывать первую медпомощь и готовить сухие пайки для гостей. 

Контролер-посадчик аттракциона на зарплату от 26 585 руб. на руки нужен парку культуры и отдыха в Северодвинске. Компания гарантирует, что рабочих дней будет несколько: пятница, суббота, воскресенье и праздничные дни, и что работу можно совмещать с основным местом работы или учебы.

Секретный агент по обновлению данных нужен ИТ-компании. Работодатель гарантирует сдельную оплату, которая зависит от количества выполненных задач, максимально гибкое расписание и возможность совмещать задания с учебой. «Думали о вакансии курьера? Секретный агент по сбору данных для Карт — это курьер 2.0! Предложение для тех, кто не представляет себя в душном офисе, любит длительные прогулки на свежем воздухе и хочет немножко побыть шпионом»- отмечает компания.

Аэрохимик нужен отделению Росгидромета в Архангельске, работник будет проводить химический анализ проб атмосферного воздуха. 

16 февраль 09:24 | : Экономика

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