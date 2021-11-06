Кенозерский нацпарк обрадует своих посетителей кешбэком

В России уже в пятый раз стартовала программа стимулирования доступных внутренних туристических поездок «Кешбэк за отдых в России».
Начиная с 15 февраля воспользоваться данной программой и получить возврат за отдых в размере 20% можно и планируя поездку в Кенозерский национальный парк! На данный момент в рамках туристического кэшбэка доступно проживание в гостиницах Каргопольского и Плесецкого секторов парка, турприютах «У ерша» и «У ряпушки», уютных гостевых домах «Евсеева», «Краскова» и «Как у бабушки». Для этого необходимо соблюсти несколько простых правил:
— забронировать проживание в классифицированной гостинице, гостевом доме, турприюте в период с 15 февраля по 30 апреля 2022 г.
— продолжительность отдыха должна быть не менее 2 ночей
— оплатить всю стоимость отдыха по карте платежной системы «МИР» одного из банков-участников программы с 15 февраля по 12 апреля 2022 г.
Зимний отдых в заповедном Кенозерье — это прекрасная возможность пройтись на лыжах по экологическим тропам или промчаться на снегоходе по бескрайнему Кенозеру, принять участие в мастер-классе по выпечке пирогов, прокатиться в санях на лошадях по заснеженному лесу, приехать всей семьёй на выходные или во время школьных каникул и погрузиться в атмосферу деревенского уюта в одном из гостевых домов!
Дополнительная информация по ссылке: http://www.kenozero.ru/gostyam/organizatsiya-poezdki/keshbek-za-otdykh/keshbek/
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