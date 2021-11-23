Архангельский пивзавод Суркова как площадка для креативных индустрий

С 21 февраля группа «Аквилон» начинает продажи площадей в складских корпусах кластера для креативных индустрий Архангельской области PIVZAVOD*. В ближайшее время памятник архитектуры станет современным пространством для начинающих и опытных предпринимателей столицы Поморья.
Сегодня комплекс исторических зданий пивзавода купца Альберта Суркова переживает второе рождение: активно идут реставрационные и строительные работы. Одновременно с этим Группа «Аквилон» занимается нарезкой площадей и реализацией пространств, постепенно выводя на рынок объекты будущего креативного кластера.
- Концептуальная задача нового общественного пространства - привлечь талантливую молодежь и креативное сообщество города. На территории кластера будет работать и зрелый бизнес. Пространство позволяет приобрети площадь для разного вида деятельности: от небольших павильонов, где могут разместить кофейни, мастерские, шоурумы, до ресторана и бутик-отеля, который также планируется здесь открыть. Будет создана уникальная экосистема, которая обеспечит синергию между отдельными резидентами и их клиентами, и в то же время сохранит свой исторический облик, - подчеркнул генеральный директор Группы «Аквилон» Алексей Попков.
Напомним, что проект реставрации архитектурного ансамбля пивзавода А. Суркова, получил положительные заключения государственной историко-культурной экспертизы федерального Министерства культуры и госстройэкспертизы ГАУ АО «Управление государственной экспертизы». Инспекция по охране памятников Архангельской области выдала разрешения на проведение реставрационных и строительных работ.
Проект выполнен на основе историко-архивных и библиографических изысканий, а также натурных исследований технического состояния объекта. Реставрация выполняется с соблюдением принципа максимально возможного сохранения подлинных архитектурных и конструктивных элементов. Сохраняется наиболее характерное, стилистически выраженное архитектурно-художественное оформление фасадов зданий. Общая площадь трех являющихся предметом охраны и подлежащих реставрации исторических зданий завода составляет 8,4 тыс. кв. м. Их приспособление под современное использование не оказывает влияния на визуальное восприятие объекта с набережной Северной Двины и ул. Попова. Разборка аварийных конструкций осуществляется в соответствии с проектом для обеспечения безопасности проведения работ. Все предусмотренные проектом мероприятия соответствует требованиям заключенного охранного обязательства и законодательства Российской Федерации. Какой-либо новой жилой застройки на территории пивзавода не предусмотрено.
Работы по воссозданию пивзавода А. Суркова ведутся в соответствии с проектом и по графику. В настоящее время выполнен монтаж временных удерживающих металлоконструкций вдоль стен главного и солодовенного корпусов. Осуществляется подготовка работ по усилению фундаментов и разборке аварийных конструкций. На воссоздаваемом здании безалкогольного цеха завершено устройство ростверка, на 50% выполнена кладка стен, с использованием, в том числе, и сохраненного при разборке исторического кирпича.
Стратегия постепенного заполнения логично объясняется спецификой арендаторов комплекса PIVZAVOD. Ранее Группа Аквилон начала продажу офисных помещений, на которые традиционно более высокий спрос. Площади от 14 квадратных метров и беспроцентная рассрочка на два года позволят получить в собственность офисное помещение предпринимателям сегмента МСП с комфортными ежемесячными платежами и действительно интересной локацией.
- 21 февраля стартуют продажи помещений в складских корпусах кластера PIVZAVOD. Это новые капитальные строения площадью от 50 квадратных метров со всеми коммуникациями. Их готовят специально для наших резидентов. Здесь будет комфортно вести бизнес тем, кто занимается небольшим производством, задействован в сфере услуг или обслуживания, кто специализируется на уникальном, штучном продукте и желает видеть такое же окружение рядом. Высота потолков складских корпусов — шесть метров, это дает возможность сделать второй этаж внутри помещения и еще функциональнее использовать пространство. Кроме того, широкий променад вдоль строений позволит задействовать часть уличного пространство для бизнеса», - подчеркнул заместитель генерального директора по развитию Группы «Аквилон» Андрей Четвериков.
В Архангельске немало креативных людей со своими идеями, но зачастую они не знают, где их реализовать. PIVZAVOD как раз станет такой территорией: с инфраструктурой, современным подходом и концепцией развития. Концепция предусматривает создание многофункционального лайфстайл-центра, объединяющего бизнес, работающий с креативной экономикой.
В отличие от классического торгового центра, который формируется на основе так называемых «якорей» – крупных федеральных арендаторов, PIVZAVOD предусматривает исключительно мелкую нарезку площади. Концепция нацелена на развитие внутренней конкуренции. В то же время, есть достаточно гибкий подход к формированию арендной платы на первый год для стартапов.
Пространство станет точкой притяжения архангелогородцев и гостей города, площадкой для развития креативного бизнеса. Рестораны и кафе, гостиничные номера с нетривиальной обстановкой, самобытные товары, уникальные мероприятия, фестивали - принцип творческой свободы и самовыражения для арендаторов и покупателей будет основным критерием.
Для состоявшегося бизнеса на территории кластера PIVZAVOD также есть интересные предложения. Группа «Аквилон» нацелена на поиск отельеров для создания на территории кластера бутик-отеля или апарт-отеля размером на 16 или 32 номера, девелопер готов уже на стадии строительства и реконструкции выполнить необходимое технические условия по заданию арендатора. Кроме этого, введутся переговоры с рестораторами Архангельска. В традициях пивовара Альберта Суркова цокольный этаж главного цеха PIVZAVOD займет пивной ресторан.
В свое время Сурков построил себе особняк прямо у завода. Вдохновившись его примером, группа «Аквилон» предлагает к продаже и апартаменты в кластере. Они строятся с соблюдением всех требований к жилым помещениям и по желанию заказчика могут быть впоследствии переведены из статуса апартаментов в статус жилья. Однако спешить с этим не стоит, ведь апартаменты имеют два или три уровня, а также отдельный вход: можно жить и работать в одном месте — как Альберт Сурков. Бизнес - это ежедневное творчество!
Пивоваренный завод архангельского купца 1-й гильдии, промышленника, общественного деятеля Альберта Юльевича Суркова был построен с 1883 по 1913 годы на ул. Финляндской (теперь ул. Попова). Часть зданий была возведена и перестроена в советское время. Как объект культурного наследия три корпуса завода были поставлены на государственную охрану в 1987 году. Производство было закрыто в начале 1990-х. Более 30 лет помещения фактически не использовались, не проводилось их надлежащее содержание и обслуживание. В результате здания были признаны аварийными. Группа Аквилон предложила вариант решения чрезвычайно сложной и дорогостоящей задачи по воссозданию объекта. Общий объем инвестиций в проект оценивается в более чем 0,7 млрд. рублей.
*Сроки проведения акции с 21.02.2022 по 28.02.2022 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 60-40-32. Застройщик ООО СЗ «Строй Технология». Кадастровый номер земельного участка 29:22:040750:587 и 29:22:040750:588. Предложение не является публичной офертой. Проектная декларация на сайте