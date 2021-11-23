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Россияне снова стали верить в иностранную валюту

Россиян, которые хотели бы зафиксировать свою зарплату в долларах или евро, сегодня больше чем когда-либо: об этом мечтает практически каждый второй. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Почти каждый второй россиянин (47%) хотел бы, чтобы его зарплата была привязана к курсу доллара или евро. Напротив, 31% опрошенных это не нужно: свою позицию респонденты, как правило, аргументируют нежеланием волноваться из-за каждого скачка курса и тем, что тратят деньги исключительно в рублях. У 1 опрошенного из 100 заработная плата уже привязана к курсу валюты, чаще всего на таких условиях трудятся топ- и мидл-менеджеры коммерческих подразделений.

Мужчины заметно чаще женщин за то, чтобы закрепить свой заработок в долларах или евро (55% против 41%). Кроме того, желающих привязать зарплату к курсу валюты больше среди россиян до 34 лет (56%) и респондентов с доходом свыше 80 тыс. руб. (51%).

Сегодня число желающих закрепить зарплату в американских или европейских денежных единицах максимально с 2015 года: 7 лет назад об этом мечтали 32% россиян, а в августе 2020-го — 37%.

15 февраль 07:21 | : Экономика

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