«РВК-Архангельск» снова во Всероссийской Книге Почёта

По итогам работы в 2021 году «РВК-Архангельск» включён во Всероссийскую Книгу Почёта — федеральный реестр лучших организаций России. Компания вносит вклад в социально-экономическое развитие региона и на основании рекомендации регионального министерства ТЭК и ЖКХ была внесена в федеральный список.
В минувшем году предприятие реализовало ряд крупных инвестиционных проектов. В их числе санация водопроводного дюкера под Северной Двиной с выходом на Краснофлотском острове, модернизация аварийных участков напорного канализационного коллектора вдоль Окружного шоссе протяженностью более 6 км, полное обновление четырёх водонасосных станций в центре города с заменой насосного оборудования и запорно-регулирующей арматуры, восстановление аварийных участков трубопроводов на Талажском шоссе диаметром 500 мм длиной 3,5 км, реконструкция центральной насосной канализационной станции.
Также в 2021 году было подписано концессионное соглашение с Правительством Архангельской области и администрацией города по передаче центральных очистных сооружений канализации (ЦОСК) в управление «РВК-Архангельск». Сразу после этого стартовал первый этап модернизации объекта. В рамках долгосрочного инфраструктурного проекта проведен ремонт и заменено оборудование третьего вторичного отстойника. Реконструкция важного узла системы очистки стоков гарантировала безаварийную работу ЦОСК этой зимой.
В 2021 году «РВК-Архангельск» значительно снизил показатель аварийности - по сравнению с 2020 годом количество нештатных ситуаций на сетях водоснабжения сократилось на 30%, на сетях канализации – на 53%.
«Включение в Книгу Почёта нашего предприятия – результат эффективного партнерства с региональным правительством и администрацией города. Совместно решая общие задачи по модернизации городских сетей, реконструкции ключевых объектов системы водоснабжения и водоотведения Архангельска, мы повышаем стабильность и надежность услуг водоканала, тем самым улучшаем качество жизни северян», – отметил генеральный директор «РВК-Архангельск» Андрей Поташев.