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Трудовые мигранты в СЗФО: "за" и "против"

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, выяснила, как работники и соискатели из СЗФО относятся к переехавшим в их регион и влияет ли это на сложность трудоустройства.

 39% опрошенных в СЗФО, постоянно проживавших в одном и том же месте, считают, что в их регионе много приезжих, 54% придерживаются обратного мнения. В разрезе страны: чаще всего о большом количестве переехавших говорят жители Краснодарского края (87%), Москвы (82%) и Санкт-Петербурга (77%), иначе считают в Челябинской области (52%) и Республике Башкортостан (50%). В целом по стране именно жители СЗФО оказались наиболее толерантными к приезжим.

 Больше других уверены, что в регионах СЗФО слишком много приезжих представители транспортной сферы (63%), маркетинга (60%) и административный персонал (59%). В противовес им высказались представители сферы производства (43%) и юристы (33%).

 Также опрос показал, что лишь 18% жителей СЗФО уверены, что из-за приезжих местным сложнее устроиться на работу, еще 58% не видят здесь взаимосвязи, остальные затруднились ответить. В разрезе страны: чаще других на сложность трудоустройства из-за приезжих сетуют в Краснодарском крае (59%), Москве (45%) и Московской области (40%).

Среди представителей профессий больше всего уверены в том, что приезжие мешают трудоустройству местных соискателей представители из сферы административного персонала (45%) и работники транспорта (34%). Менее всего конкуренции с переехавшими опасаются работники банковской и ИТ-сфер (по 68%), и строители (67%).

12 февраль 10:17 | : Экономика

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