РВК-Архангельск: реализация производственной программы дает ощутимые результаты

В 2021 году архангельским водоканалом было выполнено 13 тысяч заявок на сетях водоснабжения, устранено 8,5 тысяч повреждений, переложено более 2,5 км трубопроводов. На объектах водоотведения было отработано 7,5 тысяч заявок, устранено 48 крупных повреждений, ликвидировано более 8,8 тысяч засоров, промыто более 21 км магистральных коллекторов, с помощью телеинспекции обследовано и модернизировано свыше 3,3 км сетей.
Масштабная работа в 2021 году была проведена по выполнению заявок по открытым и сломанным колодцам. В результате было отработано 267 обращений, проверено 535 колодцев. Из них на сетях канализации восстановлены крышки на 320 колодцах, на сетях водоснабжения установлено 120 новых люков.
В рамках производственной программы проведена модернизация вторичного отстойника на центральных очистных сооружениях канализации (ЦОСК). Реконструкция важного узла системы очистки стоков была выделена в приоритет при подготовке объекта к работе в осенне-зимний период. На эти цели было направлено более 25 млн рублей.
«По итогам 2021 года «РВК-Архангельск» выполнил мероприятия производственной программы в объёме более 48 млн рублей. Эти средства направлены на ремонт ветхих участков трубопроводов, замену запорно-регулирующей арматуры, монтаж и установку крышек водопроводных и канализационных колодцев, в том числе украденных, обновление пожарных гидрантов. Цифры статистики говорят сами за себя: по сравнению с 2020 годом количество аварий на сетях водоснабжения сократилось на 30%, на сетях канализации – на 53%. На 2022 год я поставил перед всеми руководителями первоочередные задачи – эффективнее планировать работы и действовать в команде, думать на перспективу, использовать имеющиеся мощности так, чтобы не допускать простоя техники, стараться по возможности применять бестраншейный метод, сократить время производства работ. Уверен, все это осуществимо», - рассказал генеральный директор «РВК-Архангельск» Андрей Поташев.
В декабре 2021-го губернатор региона Александр Цыбульский призвал ресурсоснабжающие организации обновлять коммуникации без разрушения асфальтового покрытия, а уже в конце декабря «РВК-Архангельск» комбинированным методом - санацией «труба в трубе» и с помощью горизонтально-направленного бурения (ГНБ) – восстановил канализационный коллектор на пр. Советских космонавтов, 169. В этом году специалисты цеха водопроводной сети по бестраншейной технологии переложили 56-метровый участок магистрального водовода на ул. Гагарина, 12, что позволило не перемещать расположенные в месте повреждения торговые точки. 30 метров водопроводных сетей, не трогая асфальт, было проложено на пр. Ленинградский, 387.
С 1 января 2022 года специалистами компании уже переложено порядка 500 метров трубопроводов, устранено полсотни повреждений. Для надежной и качественной работы системы водоотведения промыто более 600 метров канализационных коллекторов, обследовано с помощью телеинспекции 300 метров труб.
Производственная программа «РВК-Архангельск» на 2022 год сформирована с учетом принятия в концессию Центральных очистных сооружений канализации. Предусмотрен перечень первоочередных ремонтных мероприятий, направленных на поддержание действующих городских сетей водоснабжения и водоотведения в исправном состоянии. Также продумана программа ремонтных работ для восстановления и обновления производственной базы предприятия.