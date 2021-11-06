УФСИН Архангельской области дал государству миллиард за прошлый год

В УФСИН России по Архангельской области состоялось заседание коллегии под председательством начальника генерал-майора внутренней службы Алана Купеева, на котором рассмотрели итоги работы за прошлый год и наметили приоритетные задачи на 2022.
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой мероприятие прошло в формате видеоконференц- и аудиосвязи. На заседании коллегии проанализировали показатели оперативно-служебной, производственно-хозяйственной, финансово-экономической деятельности и кадровое обеспечение УИС Поморья. В обсуждении вопросов приняли участие руководители всех подразделений областного УФСИН, а также начальники отделов и служб аппарата Управления.
На открытие коллегии был приглашен начальник ГУ МЧС России по Архангельской области Шахобиддин Ваккосов. За заслуги в оказании помощи при выполнении задач, возложенных на уголовно-исполнительную систему Российской Федерации, Алан Борисович вручил ему серебряную медаль «За вклад в развитие уголовно-исполнительной системы России».
С докладами о проделанной работе выступили заместители начальника Управления ФСИН по курируемым направлениям деятельности, а также руководители исправительных учреждений. Несмотря на то, что в 2021 году пришлось продолжить работать в жестких условиях ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, ведомству удалось сохранить стабильную и управляемую обстановку в учреждениях. Выполнены задачи по обеспечению надежности охраны объектов, недопущению массовых беспорядков, побегов из-под охраны и при конвоировании. Сотрудники аппарата Управления и подведомственных учреждений работали стабильно. Это подтверждают и результаты контрольной проверки, проведенной комиссией центрального аппарата ФСИН России. На протяжении последних лет УФСИН России по Архангельской области занимает лидирующие места в рейтинговой оценке территориальных органов УИС.
Важнейшим направлением деятельности остается соблюдение законности при исполнении уголовных наказаний, также отдельное внимание уделяется правовому и нравственному воспитанию осужденных. Для поддержания социально-полезных связей в условиях ограничительных мер Управлением был проработан вопрос о предоставлении видеосвиданий. В 2021 году данная услуга была очень востребованной среди лиц, отбывающих наказание, ими было совершено почти 24000 видеозвонков, это в несколько раз больше, чем в предыдущем. На постоянном контроле руководства Управления и исправительных учреждений - состояние воспитательной работы с осужденными. Все мероприятия проводились с учетом ограничительных мер, связанных с новой коронавирусной инфекцией. В прошлом году в исправительных учреждениях региона было организовано более 4000 культурно-массовых и спортивных мероприятий. Кроме того, прошли занятия по социально-правовому информированию, вечера вопросов и ответов, читательские конференции.
Особое внимание уделялось производственно-хозяйственной деятельности. По итогам 2021 года учреждениями УФСИН произведено товарной продукции на сумму более одного миллиарда ста миллионов рублей. Наибольший объем в показателях составляет лесозаготовка и деревообработка, товары легкой промышленности, продукция сельского хозяйства и продукты питания.
В прошлом году продолжались партнерские отношения с правительством области. Данное сотрудничество направлено на решение задач по трудоустройству осужденных, их социальной адаптации после освобождения, а также социально-значимых вопросов обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов по месту дислокации исправительных учреждений. На муниципальном уровне принята 21 программа содействия трудовой занятости лиц, отбывающих наказание, за счет чего для обеспечения региональных нужд произведена продукция на сумму 43 миллиона рублей. С предприятиями федерального, регионального и муниципального подчинения заключены 162 контракта на сумму свыше 72 миллионов рублей, с представителями бизнеса региона - на сумму более 600 миллионов рублей. В результате обеспечены трудом около 4000 осужденных.
Кроме этого не остались в стороне и такие направления деятельности как тыловое и медицинское обеспечение, вещевое довольствие, содержание осужденных без изоляции от общества.
Также в рамках повестки заседания коллегии были рассмотрены вопросы, касающиеся личного состава, а именно, формирования кадрового состава, совершенствования профессиональных знаний и навыков сотрудников, нарушения служебной дисциплины.
В завершении мероприятия начальник УФСИН России по Архангельской области Алан Купеев поблагодарил коллектив ведомства за проделанную работу, выразил уверенность в продуктивности службы в новом году и вручил сотрудникам Управления и учреждений ведомственные награды.