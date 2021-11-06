В Котласе полным ходом идёт строительство нового корпуса детской поликлиники

Подрядчик, компания «БЕЛЫЙ ДОМ», активными темпами обустраивает фундамент здания. Сдача важнейшего объекта здравоохранения намечена на следующий год.
В рамках рабочей поездки в Котлас, стройплощадку посетил заместитель председателя правительства Архангельской области Дмитрий Рожин. Конечно, на стройплощадке установлены видеокамеры, но необходим и контроль за ходом работ на месте.
— Будучи в своем рабочем кабинете, я несколько раз в неделю наблюдаю за ходом строительного процесса. Пока системных проблем нет. Однако важно лично посещать объект — чтобы вопросы не накапливались и не останавливали стройку, — отметил Дмитрий Рожин.
В числе первоначальных задач Дмитрий Рожин отметил вынос силового кабеля.
— К переносу кабеля высоковольтной линии мы уже приступили, — пояснил Сергей Нибабин. — В целом объект обеспечен всеми необходимыми материалами, работы идут в графике. Контракт предполагает завершение работ в конце 2023 года, но есть все возможности для ускорения строительства. Сейчас залит ростверк под гараж, на здании самой поликлиники идёт установка опалубки и арматурных каркасов.
Работы по возведению нового корпуса Котласской центральной городской больницы имени святителя Луки — детской поликлиники — стартовали прошлом году. Её строительство обойдется почти в миллиард рублей. Яркое четырехэтажное здание будет соответствовать всем современным нормам. По проекту, на территории появятся зелёный сквер и удобная парковка.