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В Котласе полным ходом идёт строительство нового корпуса детской поликлиники

Подрядчик, компания «БЕЛЫЙ ДОМ», активными темпами обустраивает фундамент здания. Сдача важнейшего объекта здравоохранения намечена на следующий год. 

В рамках рабочей поездки в Котлас, стройплощадку посетил заместитель председателя правительства Архангельской области Дмитрий Рожин. Конечно, на стройплощадке установлены видеокамеры, но необходим и контроль за ходом работ на месте.

— Будучи в своем рабочем кабинете, я несколько раз в неделю наблюдаю за ходом строительного процесса. Пока системных проблем нет. Однако важно лично посещать объект — чтобы вопросы не накапливались и не останавливали стройку, — отметил Дмитрий Рожин. 

 В числе первоначальных задач Дмитрий Рожин отметил вынос силового кабеля.

— К переносу кабеля высоковольтной линии мы уже приступили, — пояснил Сергей Нибабин. — В целом объект обеспечен всеми необходимыми материалами, работы идут в графике. Контракт предполагает завершение работ в конце 2023 года, но есть все возможности для ускорения строительства. Сейчас залит ростверк под гараж, на здании самой поликлиники идёт установка опалубки и арматурных каркасов.

 Работы по возведению нового корпуса Котласской центральной городской больницы имени святителя Луки — детской поликлиники — стартовали прошлом году. Её строительство обойдется почти в миллиард рублей. Яркое четырехэтажное здание будет соответствовать всем современным нормам. По проекту, на территории появятся зелёный сквер и удобная парковка.

  

11 февраль 10:38 | : Экономика

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