Рынок труда Архангельской области: итоги и прогнозы

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала ситуацию на рынке труда Архангельской области: в 2021 году в регионе было открыто на 34% больше вакансий, нежели год назад. В то же время количество активных резюме год к году увеличилось на 7%. Подробнее о рынке труда и трендах на 2022 – в обзоре hh.ru.
Анализ вакансий и резюме по Архангельской области показывает, что в течение всего 2021 года работодательский спрос превышал активность соискателей. При этом желание соискателей выходить на рынок труда на протяжение почти всего прошлого года было на достаточно низком уровне за исключением апреля и мая, а также конца года (в эти месяцы наблюдался небольшой прирост по соискательской активности).
В целом же за прошедшие 3 полных года (2019–2021) эксперты hh.ru наблюдали довольно сильные изменения в динамике спроса и предложения на рынке труда. Если в 2019 году тренды числа активных вакансий и числа активных резюме примерно укладывались в «стандарты» сезонности, то после начала пандемии COVID-19 привычный ход вещей сломался. Спрос на сотрудников с первыми ограничительными мерами весной 2020 года резко пошёл вниз, а затем восстановился и уже не сбавлял обороты вплоть до осени 2021 года, когда мы начали замечать «привычные» сезонные тренды. Активность кандидатов в свою очередь не спешила восстанавливаться теми же темпами, что и спрос: нестабильность ситуации заставила соискателей действовать осторожнее, и по сей день наблюдается сниженная активность резюме.
Все это повлияло и на один из основных показателей рынка труда - уровень конкуренции за рабочие места. Если в течение 2019 года в целом по стране он колебался от 5,2 до 7, то с началом пандемии в 2020 году он стал плавно снижаться, и во второй половине 2021 года уже не поднимался выше значения 4. В начале 2022 года общерыночный уровень конкуренции за рабочие места по стране находится на отметке 3,8. В Архангельской области чуть ниже – 2–3 соискателя на вакансию. С одной стороны – это комфортная ситуация для соискателей – у них мало конкурентов за рабочие места, с другой стороны работодателям крайне сложно закрывать вакансии при такой нехватке кандидатов.
Сложнее всего было найти работу в Архангельской области соискателям из сферы топ-менеджмента и юристам. А вот меньше всего проблем с востребованностью испытывали работники из сферы медицины, рабочий персонал и строители.
Топ-10 самых востребованных специализаций в Архангельской области по итогам года
По итогам 4 квартала и всего 2021 года чаще всего местные работодатели искали и набирали персонал в сфере «Продажи» (27% вакансий за год приходится на данную сферу), «Рабочий персонал» (13% или каждая десятая вакансия за год) и «Строительство» (11%). В этих трех сферах самыми востребованными оказались следующие специалисты: в сфере продаж в топ попали кассиры и продавцы (51% вакансий в розничной торговле), менеджеры по продажам (19%), менеджеры по работе с клиентами (21%), торговые представители (6%).
В области рабочего персонала по итогам 2021 года самыми востребованными стали разнорабочие (15% вакансий от общего числа в области рабочих специальностей за год), монтажники (13%), комплектовщики и укладчики (13% вакансий по сфере), слесари (13%), грузчики (9%). В строительной сфере по итогам 2021 года в Архангельской области самыми востребованными инженеры (39%), специалисты по эксплуатации (19%), прорабы (9%) и проектировщики (9%).
Среди соискателей заметно активны на местном рынке труда были и остаются начинающие специалисты и выпускники вузов. Держится популярность таких сфер, как «Административный персонал», «ИТ, телеком», «Производство».
Зарплата увеличилась, но устраивает не всех
Ситуация со средними зарплатными предложениями в регионе не однозначная. Так, работодатели в течение года повышали и понижали средние зарплаты в вакансиях. Между тем в среднем по рынку это укладывается в ожидания от соискателей по зарплатам, но есть и отклонения. Например, только 19% жителей Архангельской области согласны на зарплату до 40 000 рублей. В то время как 17% не согласятся на работу, если зарплата будет ниже 60 000, еще 7% - до 80 000 рублей.
«С точки зрения соискателей ситуацию на рынке труда Архангельской области можно охарактеризовать как благоприятную: вакансий достаточно много, причем есть предложения как для опытных специалистов, так и для начинающих. Тренд на увеличение спроса на персонал не сдает позиций и в 2022 году. Для рынка труда в ближайшее время будет характерная высокая конкуренция за работников: компаниям придется прикладывать больше усилий, чтобы успешно закрывать вакансии, а вот у соискателей выбор становится больше. Однако это не отменяет жестких требований к навыкам, качествам и опыту: продолжится борьба за таланты в условиях дефицита кадров», - комментирует Юлия Сахарова, директор hh.ru СЗФО
Опрос соискателей, который недавно провела Служба исследований hh.ru, показал, что свои шансы на успешное трудоустройство в ближайшие три месяца соискатели из Архангельской области оценивают достаточно высоко: так, 54% уверены, что найдут работу в этот период, а 31% испытывают сомнения на этот счет, остальные затруднились ответить. При этом трудоустроенные жители региона достаточно стабильно ощущают себя на текущем рабочем месте: угрозу увольнения испытывают 20% опрошенных, еще 64% считают, что такой опасности для них нет.