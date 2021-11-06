РВК-Архангельск: с канализацией проблем не будет, если соблюдать простые правила

С начала года специалистами «РВК-Архангельск» на городских сетях водоотведения ликвидировано более 800 засоров, при этом «канализационные» заявки поступают в компанию каждый день. Мусорные «кляпы» закупоривают трубы, мешают нормальному прохождению стоков, нарушая работу внутридворовых, квартальных и магистральных сетей.
Так, на этой неделе бригада водоканала «сражалась» за чистоту участка коллектора от ул. Северодвинской до ул. Выучейского по Обводному каналу. Практически «под завязку» были забиты мусором колодцы по адресам ул. Котласская, 3 и 8, а также ул. Северодвинская, 70.
«Стандартная схема работы в таких случаях – промыть с помощью канало-промывочной машины внутреннюю полость трубы струей воды под сильным давлением. Мы прогнали через коллектор порядка 6 кубометров воды, но гидродинамическая промывка сразу не помогла – помешала пробка большого размера, которую невозможно было «размыть. От полного колодца нам пришлось буквально проталкивать этот кляп еще 40 метров до следующего колодца и только через него смогли «изгнать» мусорного «монстра» из коллектора, восстановив пропускную способность системы водоотведения», - рассказал начальник цеха канализационной сети «РВК-Архангельск» Александр Благинин.
8 февраля в районе дома № 30 по пр. Обводный канал специалисты предприятия извлекли из коллектора комья тканых материалов, использованные влажные салфетки и другой мусор. Примерно такой же «стандартный набор» пришлось выгребать из канализации по адресам: ул. Гагарина, 1, 2; пр. Троицкий, 81 и 184; пр. Ломоносова, 117; ул. Комсомольская, 6; пр. Обводный канал, 7/2 и в других точках города.
«РВК-Архангельск» обращается к жителям города, организациям, школам, детским садам, больницам и промышленным предприятиям: не используйте канализацию в качестве мусорного ведра! Выброшенные в унитаз тряпки, салфетки из нетканого материала, средства личной гигиены, памперсы, наполнитель для кошачьего туалета – «злейшие враги» канализации. Не менее вредоносны жиры и некоторые органические элементы, которые вступают с ними в реакцию. Жировое наслоение является основой для накопления другого мусора. Большие неприятности создают человеческие волосы и шерсть животных. Они очень прочные и растворяются не всеми химическими средствами, а в сочетании с жиром образуют прочную пробку. К значительным засорам приводит попадание в такую среду цементной пыли, песка и прочих строительных смесей.
«Хозяйственно-бытовая канализация будет работать исправно, только если все станут правильно ей пользоваться. Давайте начнем с себя: не стоит думать, что, если вы смоете в унитаз всего одну медицинскую маску, ничего не случится. А если несколько десятков или сотен человек так поступят, то это может привести к серьезным последствиям. Вместе мы сможем сделать наш город комфортнее», - единодушно отметили сотрудники цеха канализации «РВК-Архангельск».