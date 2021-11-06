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В Архангельской области ищут горного инженера для работы на россыпях

Аналитики hh.ru изучили рынок труда Архангельской области и выяснили, что прямо сейчас в частную компанию ищут горного инженера, имеющего опыт работы на россыпях, и предлагают зарплату до 250 000 рублей на руки.

В обязанности будущего работника работодатель вкладывает: участие в разработке проекта технического вооружения и перевооружения обогатительной фабрики, оказание содействия в разработке и внедрении новой техники, механизации, автоматизации на обогатительных фабриках, а также подбор персонала.

Судя по требованиям, указанным в описании вакансии, данная работа подойдет специалистам со средним уровнем стажа, так как от кандидатов требуется опыт работы от 1 до 3 лет. Важен опыт строительства и запуска горнодобывающего предприятия, желателен опыт работы с земснарядами, драгами, умение принимать самостоятельные решения, умение разрабатывать технические задания. Также работодатель отмечает, что образование не имеет значения, важен опыт и знания в данной профессии.

Среди условий компания обещает полную занятость, заработную плату до 250 000 рублей на руки. Об остальных условиях работы компания договаривается с кандидатом отдельно.

10 февраль 11:30 | : Экономика

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