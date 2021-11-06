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Коварный ковид ударил по вывозу мусора в архангельской агломерации

Число заболевших ОРВИ и COVID-19 неуклонно растет. Безусловно, в первую очередь, колоссальную нагрузку испытывают медицинские учреждения. Но не просто приходится и коммунальным службам. Сотрудники болеют, а обеспечивать жизнедеятельность населенных пунктов необходимо непрерывно.

С большой проблемой из-за болезней работников, столкнулись и перевозчики ТКО. Непростая ситуация сложилась в Архангельске и Новодвинске. Многие водители находятся на больничном с ОРВИ и короновирусной инфекцией. Тем операторам, которые выходят на линии, приходится брать на обслуживание дополнительные контейнерные площадки, из-за чего могут быть задержки с вывозом твердых коммунальных отходов.

В обычные дни мусоровозы обрабатывают от 150 до 200 контейнерных площадок. В последние дни нагрузка на водителей и технику сильно возросла. Оперативно произвести замену практически невозможно, потому что сотрудник должен не только уметь управлять техникой, но и знать маршрут. На обучение одного водителя уходит до недели.

Региональный оператор ТКО «ЭкоИнтегратор» приносит свои извинения жителям и напоминает, что о задержке с вывозом всегда можно сообщить по телефону горячей линии 8-800-700-81-91, диспетчеры работают с 9.00 до 21.00. Региональный оператор отслеживает проблемные адреса и ежедневно связывается с перевозчиками и управляющими компаниями, чтобы нормализовать ситуацию с вывозом отходов.

09 февраль 14:07 | : Экономика

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