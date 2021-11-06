Реконструкция магистрального водовода на Талажском шоссе завершится весной

В рамках инвестиционной программы «РВК-Архангельск» в районе Талажского шоссе продолжается строительство дублирующей линии магистрального водовода. Общая протяженность нового участка составит более 3,5 километров.
Работы ведутся методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ). При этом используются современные полимерные материалы с гарантированным сроком службы не менее 50-ти лет.
«В настоящее время завершены три первых этапа. Сейчас происходит бурение пилотной скважины для перехода №4. «Плеть» из состыкованных труб готова, сварена и испытана. Уверенно движемся вперед», - рассказал начальник участка подрядной организации ООО «СоюзДонСтрой» Геннадий Плотников.
Строительство идет по графику и с надлежащим качеством, отмечают специалисты отдела строительного контроля дирекции по капитальному строительству «РВК-Архангельск». Подрядная организация имеет опыт работы на подобных объектах по всей России, в 2020 году компания построила дюкер под Северной Двинй, обеспечивший стабильное водоснабжение острова Краснофлотский и Левого берега.
Со следующей недели объект будет «усилен» людьми и техникой – подрядчик вводит в работу еще одну установку ГНБ. Это делается ввиду большой социальной важности выполняемого проекта по бесперебойному и качественному обеспечению водой более чем 20 тысяч жителей Северного округа Архангельска.
«В 2021 году, когда для подключения жителей Северного округа к центральному водоснабжению была модернизирована ВНС-91 и построен дюкер через реку Кузнечиха - выявилась проблема со сложным технического состоянием трубопровода, работающем на пределе своих возможностей. При поддержке органов власти в инвестпрограмму предприятия были внесены изменения с целью безотлагательной реконструкции существующего водовода. Реализация этого проекта обеспечит бесперебойную и надежную подачи воды не только в микрорайон Первых пятилеток, но и на поселок Талаги, нефтебазу и Аэропорт. Кроме того, к этому водоводу будут подключены и другие потребители, которые снабжались водой от этой ветки. Плановое завершение работ – май 2022 года, но мы и наши партнеры, намерены ввести реконструированный участок в эксплуатацию уже в апреле», - рассказал директор по капстроительству «РВК-Архангельск» Александр Бараев.