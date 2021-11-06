Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Реконструкция магистрального водовода на Талажском шоссе завершится весной

В рамках инвестиционной программы «РВК-Архангельск» в районе Талажского шоссе продолжается строительство дублирующей линии магистрального водовода. Общая протяженность нового участка составит более 3,5 километров.

Работы ведутся методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ). При этом используются современные полимерные материалы с гарантированным сроком службы не менее 50-ти лет.

«В настоящее время завершены три первых этапа. Сейчас происходит бурение пилотной скважины для перехода №4. «Плеть» из состыкованных труб готова, сварена и испытана. Уверенно движемся вперед», - рассказал начальник участка подрядной организации ООО «СоюзДонСтрой» Геннадий Плотников.

Строительство идет по графику и с надлежащим качеством, отмечают специалисты отдела строительного контроля дирекции по капитальному строительству «РВК-Архангельск». Подрядная организация имеет опыт работы на подобных объектах по всей России, в 2020 году компания построила дюкер под Северной Двинй, обеспечивший стабильное водоснабжение острова Краснофлотский и Левого берега.

Со следующей недели объект будет «усилен» людьми и техникой – подрядчик вводит в работу еще одну установку ГНБ. Это делается ввиду большой социальной важности выполняемого проекта по бесперебойному и качественному обеспечению водой более чем 20 тысяч жителей Северного округа Архангельска.

«В 2021 году, когда для подключения жителей Северного округа к центральному водоснабжению была модернизирована ВНС-91 и построен дюкер через реку Кузнечиха - выявилась проблема со сложным технического состоянием трубопровода, работающем на пределе своих возможностей. При поддержке органов власти в инвестпрограмму предприятия были внесены изменения с целью безотлагательной реконструкции существующего водовода. Реализация этого проекта обеспечит бесперебойную и надежную подачи воды не только в микрорайон Первых пятилеток, но и на поселок Талаги, нефтебазу и Аэропорт. Кроме того, к этому водоводу будут подключены и другие потребители, которые снабжались водой от этой ветки. Плановое завершение работ – май 2022 года, но мы и наши партнеры, намерены ввести реконструированный участок в эксплуатацию уже в апреле», - рассказал директор по капстроительству «РВК-Архангельск» Александр Бараев.  

08 февраль 14:15 | : Экономика

Главные новости


Куча-мала. Сергей Миронов подгребает под себя левый фланг
Архангельск на пороге интервенции. Вести из Северной области, часть 2

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2022 (99)
Январь 2022 (324)
Декабрь 2021 (406)
Ноябрь 2021 (353)
Октябрь 2021 (354)
Сентябрь 2021 (365)

Деньги


все материалы
«    Февраль 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20