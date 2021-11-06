В Архангельской области усленно ищут на заманчивую зарплату мастера лесопилки

Аналитики hh.ru изучили рынок труда Архангельской области и выяснили, что прямо сейчас на лесопильное производство ищут мастера и предлагают зарплату от 180 000 рублей на руки.
В обязанности будущего работника войдет организация работы сменной бригады по распиловке и сушке тропических пород древесины, выполнение ежесменного плана производства пиломатериалов естественной влажности и камерной сушки.
Судя по требованиям, указанным в описании вакансии, данная работа подойдет опытным специалистам, так как от кандидатов требуется опыт работы не менее 3-х лет на крупном лесопильно-деревообрабатывающем производстве. Также важно иметь высшее/среднетехническое образование по специальности «Технология лесопильно-деревообрабатывающих производств», необходимо знание ГОСТов.
Среди условий работодатель обещает вахтовый метод (три месяца через один месяц), работу в крупной, развивающейся компании, перелёт, проживание и питание за счёт работодателя, заработную плату от 180 000 рублей.