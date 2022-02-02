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С начала года специалисты «РВК-Архангельск» закрыли более 40 колодцев

За период с 28 января по 3 февраля бригады «РВК-Архангельск» закрыли 10 колодцев – 8 канализационных (на ул. Адмиралтейской, 3 – 2 шт., по одному - на Терехина,1, на Химиков, 21/11, на Новгородском, 21, на Набережной Северной Двины, 92/2, на Абрамова, 5/2 и на Московском, 2/1) и 2 водопроводных (на пр. Ленинградский, 387 и Обводном канале, 4/1). Всего с начала года специалисты предприятия закрыли 44 колодца.

Напомним, в прошлом году «РВК-Архангельск» восстановил крышки на 320 колодцах сетей канализации и 120 – на сетях водоснабжения. Число колодцев других организаций, проверенных и огороженных специалистами водоканала, в разы больше.

Важно не забывать, что в открытый люк могут попасть машины или люди. Поэтому архангельский водоканал призывает горожан сообщать о колодцах без крышек, чтобы специалисты предприятия могли своевременно отреагировать.

«Безусловно, кражи крышек люков наносят экономический урон предприятию, однако риски, связанные с причинением вреда здоровью горожан или нанесением ущерба автотранспортным средствам, намного серьезнее, - говорит и.о. директора по производству «РВК-Архангельск» Максим Мартынюк. - Мы просим архангелогородцев быть внимательными на улицах и во дворах, оперативно сообщать в компанию об открытых колодцах или поврежденных, сдвинутых люках. После поступления сигнала в центральную диспетчерскую службу на место выезжает дежурная бригада и предпринимает меры, чтобы не допустить трагических ситуаций. Если колодец на балансе «РВК-Архангельск» - мы его закрываем, если нет – огораживаем и передаем данные той организации, которая его содержит».

Предметом внимания злоумышленников чаще всего становятся чугунные крышки люков. Зная, что в пунктах приема металлолома запрещено принимать целые крышки, воры их разбивают на несколько фрагментов.

Сотрудники водоканала регулярно проверяют наличие и целостность люков, осматривают состояние горловин и стенок колодцев, но внимательность и активная позиция жителей помогут сделать наш город безопаснее. Сообщить об открытом колодце можно круглосуточно в кол-центр предприятия по телефону 61-00-00.

07 февраль 14:58 | : Экономика

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