Группа Аквилон открыла набор сотрудников

В связи с активным ростом и развитием Группы Аквилон открыты вакансии специалистов в сфере строительства в Архангельске и Северодвинске:
Руководитель проекта (начальник участка строительства). Функционал:
- организация строительного процесса;
- координация деятельности подрядных организаций.
Инженер строительного контроля. Функционал:
- строительный контроль за выполнением строительно-монтажных работ от лица заказчика;
- приемка завершенных объектов от подрядных строительных организаций.
Инженер-проектировщик. Функционал:
- проектирование, экспертиза объектов жилищно-гражданского назначения;
- проверка проектной документации.
Инженер ПТО. Функционал:
- документальное сопровождение объекта строительства;
- контроль заявок на материалы.
Инженер-сметчик. Функционал:
- проверка спецификаций;
- составление смет.
Соискателей ждет интересная работа, достойная оплата, возможность профессионального роста и коллектив, в котором всегда помогут и поддержат. Если вы профессионал своего дела, умеете работать вдумчиво и в команде, то откликайтесь на предложение и обращайтесь в Службу персонала по телефону +7 (911) 0550426 и электронной почте nazaryin@group-akvilon.ru
Напомним, что в 2021 году Группой Аквилон в Архангельске и Северодвинске в строй введено 6 жилых комплексов (8 домов). Северяне приобрели 1173 квартиры. Кроме того, в январе этого года подписано разрешение на ввод ЖК «NEXT1», к сдаче в эксплуатацию готовятся находящиеся в высокой степени готовности ЖК «Искра PARK» и «Art.Line1».
В прошлом году стартовали продажи квартир в 6 новых жилых комплексах, по 3 в столице Поморья и Северодвинске, общей площадью 115 тыс. кв. м. Для новых проектов Группа Аквилон приобрела 7 земельных участков общей площадью 11,5 га, на которых можно разместить до 170 тыс. кв. м жилья.
Сейчас в Архангельске и Северодвинске Группа Аквилон реализует проекты 13 современных жилых комплексов общей площадью более 300 тыс. кв. м.
В стадии разработки, с началом реализации в ближайшее время - 10 проектов площадью более 300 тыс. кв. м жилья. В том числе, в рамках масштабных региональных инвестпроектов и по программам комплексного развития территорий с социальными обязательствами по расселению аварийного жилфонда и строительству объектов социальной инфраструктуры. Земельный банк для новых проектов составляет порядка 25 га.