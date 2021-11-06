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Группа Аквилон открыла набор сотрудников

В связи с активным ростом и развитием Группы Аквилон открыты вакансии специалистов в сфере строительства в Архангельске и Северодвинске:
 Руководитель проекта (начальник участка строительства). Функционал:
 - организация строительного процесса;
 - координация деятельности подрядных организаций.
 Инженер строительного контроля. Функционал:
 - строительный контроль за выполнением строительно-монтажных работ от лица заказчика;
 - приемка завершенных объектов от подрядных строительных организаций.
 Инженер-проектировщик. Функционал:
 - проектирование, экспертиза объектов жилищно-гражданского назначения;
 - проверка проектной документации.
 Инженер ПТО. Функционал:
 - документальное сопровождение объекта строительства;
 - контроль заявок на материалы.
 Инженер-сметчик. Функционал:
 - проверка спецификаций;
 - составление смет.
 Соискателей ждет интересная работа, достойная оплата, возможность профессионального роста и коллектив, в котором всегда помогут и поддержат. Если вы профессионал своего дела, умеете работать вдумчиво и в команде, то откликайтесь на предложение и обращайтесь в Службу персонала по телефону +7 (911) 0550426 и электронной почте nazaryin@group-akvilon.ru
 Напомним, что в 2021 году Группой Аквилон в Архангельске и Северодвинске в строй введено 6 жилых комплексов (8 домов). Северяне приобрели 1173 квартиры. Кроме того, в январе этого года подписано разрешение на ввод ЖК «NEXT1», к сдаче в эксплуатацию готовятся находящиеся в высокой степени готовности ЖК «Искра PARK» и «Art.Line1».
 В прошлом году стартовали продажи квартир в 6 новых жилых комплексах, по 3 в столице Поморья и Северодвинске, общей площадью 115 тыс. кв. м. Для новых проектов Группа Аквилон приобрела 7 земельных участков общей площадью 11,5 га, на которых можно разместить до 170 тыс. кв. м жилья.
 Сейчас в Архангельске и Северодвинске Группа Аквилон реализует проекты 13 современных жилых комплексов общей площадью более 300 тыс. кв. м.
 В стадии разработки, с началом реализации в ближайшее время - 10 проектов площадью более 300 тыс. кв. м жилья. В том числе, в рамках масштабных региональных инвестпроектов и по программам комплексного развития территорий с социальными обязательствами по расселению аварийного жилфонда и строительству объектов социальной инфраструктуры. Земельный банк для новых проектов составляет порядка 25 га.  

07 февраль 11:03 | : Экономика

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