В Архангельской области ищут бывших военных для работы в Ираке за большие деньги

Аналитики hh.ru изучили рынок труда Архангельской области и выяснили, что прямо сейчас в частную компанию ищут специалиста группы обеспечения безопасности активов в Ираке и предлагают зарплату от 327 000 рублей на руки.
В обязанности будущего работника работодатель вкладывает: оказание услуг по обеспечению безопасности персонала российских компаний в Ираке, координацию работы мобильной группы охраны и оказание первой помощи.
Судя по требованиям, указанным в описании вакансии, данная работа подойдет военным, так как от кандидатов требуется опыт военной службы для военнообязанных или службы в правоохранительных органах более 3 лет. Также важно владение английским языком не ниже intermediate, опыт работы в регионах со сложной обстановкой более 1 года, наличие загранпаспорта, приветствуется наличие сертификатов курсов личной охраны и первой помощи международного образца.
Среди условий работодатель обещает вахтовый метод 60 дней работы/30 дней отдыха, зарплату 10 900 рублей (в эквиваленте 140 долларов США) в день, оплату авиабилетов от места пребывания до места работы и обратно, оплату питания и проживания на вахте, обмундирование и медицинскую страховку на вахте. Также копания отмечает, что работа будет проходить на объектах российских нефтегазовых компаний в Ираке.