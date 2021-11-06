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Архангельская область в лидерах по владению китайским языком

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, выяснили в каких сферах востребованы кандидаты со знанием китайского языка и какие зарплаты им предлагают.   

По итогам за весь 2021 год российские работодатели опубликовали около 4 500 вакансий, где в обязательных требованиях к соискателю указано знание китайского языка. А за первый месяц 2022 года российским работодателям потребовалось более 1 200 специалистов со знанием китайского языка, что на 143% больше, чем в начале 2021 года.  

Самая высокая потребность в китаистах наблюдалась в Москве (1800 вакансий и 40,5% всех предложений в России) и Санкт-Петербурге (более 470 вакансий, 10,7%). В пятерку лидеров также вошли Новосибирская область (более 200 предложений, 4,8%). Тульская область и Приморский край оказались на четвертом месте (по 170 вакансий и 3,8%).  

Чаще всего такие предложения публикуют компании, занимающиеся перевозками и ВЭД, отрасль ИТ-технологий и розничная торговля. В 50% случаев для трудоустройства требуется стаж от 1 до 3 лет, 24% – от 3 до 6 лет и столько же вакансий открыто для соискателей без опыта.  

Средняя предлагаемая заработная плата в вакансиях для китаистов в целом по стране составляет 78 000 рублей. В вакансиях от работодателей СЗФО – около 65 000 рублей.  

Соискатели также достаточно заинтересованы в работе, связанной с китайским языком. Так, за последнее время жители СЗФО разместили более 3 800 резюме, в которых отметили один из навыков - знание китайского. Наибольшая доля тех, кто владеет китайским языком, находится в Петербурге, Калининградской, Ленинградской и Архангельской областях.

Из числа соискателей, указавших, что знают китайский язык, более 200 жителей СЗФО овладели языком Поднебесной в совершенстве, большая часть таких соискателей приходится на Петербург, Калининград и Ленобласть. Порядка 1 700 соискателей из СЗФО знают китайский на среднем уровне, почти 700 человек владеют данным языком на продвинутом уровне.

Чаще всего жители СЗФО, указавшие, что знают китайский язык на высоком и среднем уровнях, ищут работу переводчиком, менеджером по закупкам, менеджером по логистике, а также секретарем. Каждый пятый соискатель ожидает зарплату на уровне 60 000 рублей, еще 35% хотят зарабатывать от 80 000 до 170 000 рублей и выше.   

Топ актуальных вакансий для китаистов и соискателей, знающих китайский язык, открытых на hh.ru прямо сейчас:

  • Руководитель отдела со знанием Китайского языка, до 2 500 USD на руки, https://hh.ru/vacancy/50466306, переезд в Фоньшань (Китай)   
  • SMM-специалист со знанием китайского и английского языков, до 200 000 руб. на руки     https://hh.ru/vacancy/50806014, Санкт-Петербург
  • Автор работ по китайскому языку, до 90 000 руб. на руки, https://hh.ru/vacancy/50825209, Санкт-Петербург
  • Инженер по исполнительной документации, https://spb.hh.ru/vacancy/48965175, Усть-Луга
  • Руководитель направления внешнеэкономических закупок запасных частей, https://spb.hh.ru/vacancy/51248813, Калининград
  • Менеджер по продажам со знанием языков, до 250 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/50737376, Сыктывкар
  • Internet Marketing Manager, до 120 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/51323512, Сыктывкар
  • Начальник отдела продаж, до 130 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/51954184, Великий Новгород
  • Менеджер по ВЭД со знанием английского и китайского языков, до 100 000 руб. на руки https://spb.hh.ru/vacancy/51858942, Санкт-Петербург
  • Переводчик с китайского языка, от 100 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/51254355, Гатчина
  • Менеджер по работе с партнерами со знанием китайского языка, до 200 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/50757698, Санкт-Петербург 
05 февраль 09:21 | : Экономика

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