УК, очнитесь! На контейнерных площадках Архангельска творится сущий беспредел

Региональному оператору все чаще поступают фотографии, на которых видно, как содержатся контейнерные площадки и места размещения контейнеров.
Фото сделаны жителями соседних домов. Подобные отправляют и водители, когда приезжают забрать ТКО.
Вместо контейнерной площадки с твёрдым покрытием, огороженной с трех сторон и отсеком для крупногабаритных отходов, как предписывают правила, огромный сугроб, баки поставить некуда. Контейнеры для раздельного сбора вообще в снегу.
Почему так происходит? Ответ очевиден - площадки, в большинстве случаев не обслуживают. А ведь это прямая обязанность управляющих компаний и органов местного самоуправления. Именно они выбирают места для размещения контейнеров, обустраивают контейнерные площадки и должны следить за их состоянием.
Там, где во дворах работают дворники и снег убирается, не возникает проблем с вывозом мусора. Водители имеют свободный доступ к контейнерам, могут выкатить бак к машине и поставить его на место.
При таком содержании площадок, как на фото, вывоз ТКО крайне затруднен. Но главное, как и где размещать контейнеры, если вместо расчищенной площадки сугробы?
Водители вынуждены оставлять контейнеры рядом с дорогой, потому что их элементарно больше некуда поставить. Региональный оператор обращается к управляющим компаниям, направляет письма в органы местного самоуправления о необходимости своевременно обеспечивать расчистку площадок, чтобы не возникало скопления мусора и переполнения контейнеров. По некоторыми адресам мусоровозы приезжают ежедневно, но не могут забрать отходы из-за отсутствия доступа.
Чистота на контейнерных площадках - результат работы всех коммунальных служб, ответственных за инфраструктуру обращения с ТКО.
Ежедневно Региональный оператор принимает обращения жителей по телефону горячей линии 8-800-700-81-91 и проверяет каждый адрес, если поступает сигнал о задержке с вывозом ТКО и КГО.