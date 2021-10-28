Группа Аквилон завершила расселение двух аварийных домов под новый сквер

Рядом с возводимым ЖК «RIVER PARK» будет создан общедоступный сквер и построен еще один жилой дом.
Жилой комплекс «RIVER PARK» Группы Аквилон расположен на пересечении набережной Северной Двины – ул. Урицкого. Участок был приобретен Группой Аквилон в рамках городской программы «Развитие застроенных территорий». Застройщик полностью выполнил обязательства по расселению четырех деревянных аварийных домов, при этом пойдя навстречу их жителям, получившим в некоторых случаях благоустроенное жилье большей площади.
В октябре 2021 года на открытом аукционе Группа Аквилон приобрела соседний участок по ул. Урицкого. Здесь планируется построить жилой комплекс площадью 8,5 тыс. кв. м. По договору с муниципалитетом застройщик за свой счет полностью расселил два деревянных дома - ул. Урицкого 6 к. 1 и к. 2.
Екатерина Петровская с семьей проживала в доме №6 к.1 на ул. Урицкого, 6 к.1. Его признали аварийным в декабре 2020 года, и уже в декабре 2021 года семья переехала в трехкомнатную квартиру.
- Мы узнали о расселении в октябре прошлого года, когда пришли представители Аквилона. Они рассказали, что планируется на месте дома, что можем получить за нашу квартиру. Мы восприняли всё спокойно, понимали, что это должно было произойти. Когда мы дали согласие на предлагаемую сумму, сотрудники Аквилона передали в горадминистрацию соглашение на расторжение договора соцнайма и через 2 недели перевели на наш счет деньги. В итоге мы купили трехкомнатную квартиру в центре, на ул. Садовой. Впечатления от взаимодействия с Аквилоном хорошие. Они молодцы, с ними было комфортно. Специалисты были всегда на связи, подробно отвечали на все вопросы, даже ездили с нами на осмотр квартир. В общем, всё так, по-человечески, - отметила Екатерина.
Ее соседка Марина Шамсутдинова рассказала, что никаких проблем при расселении не было.
- Нам предлагали несколько вариантов: либо деньги согласно квадратным метрам, либо помощь с поиском квартиры на вторичном рынке за ту же сумму, либо новые квартиры в своих ЖК, но тут бы пришлось добавлять самим. Практически сразу я согласилась на выкупную стоимость. Аквилон сделал всё по правилам - без сучка, без задоринки. Специалист оперативно подготовила договор, помогала с документами, занимала очередь в МФЦ. То есть всем занимались они, и у нас вообще не было никаких проблем. В течение 7 дней я получила деньги. Параллельно искала квартиру в Ярославле с помощью знакомого риелтора. Всё получилось отлично, - говорит Марина Федоровна.
Чтобы обеспечить комплексное благоустройство территории Группа Аквилон также выкупила частный дом №4 к.1 с земельным участком. Это потребовало немалых усилий и затрат, так как собственники находятся за пределами России. Рядом расположенный дом №6 на ул. Урицкого – включен в государственную программу «Переселения граждан из аварийного фонда 2019-25 гг.» Горадминистрация уже в этом году начнет выкуп помещений у собственников. Дом расселят в первую очередь. Его участок по закону не может быть предоставлен под коммерческое строительство и эту территорию также планируется отвести под сквер.
Вместе с комплексным благоустройством территории ЖК «RIVER PARK», которое планируется выполнить по проекту агентства ландшафтной архитектуры и дизайна «Нескучный сад» из Санкт-Петербурга это создаст новое комфортное городское пространство в данном микрорайоне площадью более гектара.
Напомним, что по действующему законодательству земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, могут быть предоставлены под новую застройку по итогам открытого аукциона в рамках городской программе развития застроенных территорий. После проведения аукциона, муниципалитет заключает с его победителем договор, по которому застройщик берет на себя обязательства: передать в муниципальную собственность благоустроенные жилые помещения для предоставления гражданам, которые проживали в расселяемом муниципальном жилье по договорам соцнайма; выплатить собственникам выкупную цену за изымаемые жилые помещения и земельные участки. Земельный участок предоставляется застройщику только после полного выполнения обязательств по договору с муниципалитетом. Таким образом, начать новое строительство нельзя, не выполнив обязательства по расселению. Нужно учитывать, что, как правило, дома являются аварийными и большинство зарегистрированных граждан фактически в них не проживают, что объективно создает угрозу проникновения посторонних лиц. По этому поводу Группа Аквилон неоднократно направляла заявления в правоохранительные органы. Особо подчеркнем – заключая договор на развитие застроенной территории, застройщик несет обязательства по расселению расположенных на участке домов за свой счет вне зависимости от степени их износа – в том числе и полностью поврежденных и утраченных (сгоревших). Права граждан, на получение жилья взамен утраченного, или его выкупной стоимости остаются за ними в полном объеме.
За все время участия Группы Аквилон в программе развития застроенных территорий все обязательства по расселению и выплатам в рамках заключенных с муниципалитетом договоров были выполнены в полном объеме. Каких-либо претензий от граждан в адрес застройщика не поступало. Были расселены все дома (вне зависимости от степени их повреждений), причем в некоторых случаях их жильцы получили квартиры большей площади, чем те в которых они проживали.
Напомним, что в 2021 году Группой Аквилон в Архангельске и Северодвинске в строй введено 6 жилых комплексов (8 домов). Северяне приобрели 1173 квартиры. Кроме того, в январе этого года подписано разрешение на ввод ЖК «NEXT1», к сдаче в эксплуатацию готовятся находящиеся в высокой степени готовности ЖК «Искра PARK» и «Art.Line1».
В прошлом году стартовали продажи квартир в 6 новых жилых комплексах, по 3 в столице Поморья и Северодвинске, общей площадью 115 тыс. кв. м. Для новых проектов Группа Аквилон приобрела 7 земельных участков общей площадью 11,5 га, на которых можно разместить до 170 тыс. кв. м жилья.
Сейчас в Архангельске и Северодвинске Группа Аквилон реализует проекты 13 современных жилых комплексов общей площадью более 300 тыс. кв. м.
В стадии разработки, с началом реализации в ближайшее время - 10 проектов площадью более 300 тыс. кв. м жилья. В том числе, в рамках масштабных региональных инвестпроектов и по программам комплексного развития территорий с социальными обязательствами по расселению аварийного жилфонда и строительству объектов социальной инфраструктуры. Земельный банк для новых проектов составляет порядка 25 га.