Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

"Удаленка" в Архангельской области с зарплатой всем на зависть

Эксперты hh.ru проанализировали ситуацию с «удаленными» вакансиями в Архангельской области и выяснили, что количество таких вакансий выросло в 6 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С начала января работодатели Архангельской области разместили порядка 200 новых вакансий на «удаленке», что в 6 раз больше, чем в аналогичный период прошлого года. Больше всего вакансий с удаленным форматом работы архангельские работодатели размещают в сфере продаж (50% вакансий от общего числа), в сфере «Административный персонал» (31%), для начинающих специалистов (24%), а также в ИТ-сфере (21%). Наименее активно работодатели размещают «удаленные» вакансии для топ-менеджеров и в сфере инсталляции и сервиса.  

Наибольшее число вакансий с дистанционным форматом работы размещено в Архангельске (61% вакансий от общего числа), Северодвинске (28%), а также в Коряжме (4% вакансий). 

Соискатели также активнее стали размещать резюме с удаленным форматом работы: с начала 2022 года порядка 2 000 жителей Архангельской области указали в своих резюме, что предпочитают дистанционный формат работы, что составляет 18% от общего числа резюме с начала года, то есть почти каждый пятый житель области, ищущий сейчас работу, хочет трудиться на «удаленке». Прирост числа желающих работать в дистанционном формате вызван в том числе и ростом заболевших новым штаммом коронавируса (омикрон). Так, в Архангельской области с момента активного распространения омикрона на 146% выросло число резюме с выбором дистанта в качестве формата работы.

 «Удаленные» вакансии с высокой заработной платой в Архангельской области:

  • Автор письменных работ по филологии, до 150 000 руб. на руки, https://my.hh.ru/2LW
  • Старший менеджер по привлечению корпоративных клиентов среднего бизнеса, от 100 000 руб. до вычета НДФЛ, https://my.hh.ru/2QJ
  • Разработчик Directum-RX, до 150 000 руб. до вычета НДФЛ, https://my.hh.ru/2Mo
  • Специалист по продажам, от 80 000 руб. до вычета НДФЛ, https://my.hh.ru/2QK
  • Менеджер по продажам инвестиционных продуктов, от 100 000 руб. до вычета НДФЛ, https://my.hh.ru/2QL

 

04 февраль 07:26 | : Экономика

Главные новости


Тигр к нам приходит. Чем потчевать гостей
«Экипаж, взлетаем!» - краткое поручение Путина Правительству, которое изменит судьбу Индиги и Ненецкого округа

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2022 (50)
Январь 2022 (324)
Декабрь 2021 (406)
Ноябрь 2021 (353)
Октябрь 2021 (354)
Сентябрь 2021 (365)

Деньги


все материалы
«    Февраль 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20