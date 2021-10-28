"Удаленка" в Архангельской области с зарплатой всем на зависть

Эксперты hh.ru проанализировали ситуацию с «удаленными» вакансиями в Архангельской области и выяснили, что количество таких вакансий выросло в 6 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
С начала января работодатели Архангельской области разместили порядка 200 новых вакансий на «удаленке», что в 6 раз больше, чем в аналогичный период прошлого года. Больше всего вакансий с удаленным форматом работы архангельские работодатели размещают в сфере продаж (50% вакансий от общего числа), в сфере «Административный персонал» (31%), для начинающих специалистов (24%), а также в ИТ-сфере (21%). Наименее активно работодатели размещают «удаленные» вакансии для топ-менеджеров и в сфере инсталляции и сервиса.
Наибольшее число вакансий с дистанционным форматом работы размещено в Архангельске (61% вакансий от общего числа), Северодвинске (28%), а также в Коряжме (4% вакансий).
Соискатели также активнее стали размещать резюме с удаленным форматом работы: с начала 2022 года порядка 2 000 жителей Архангельской области указали в своих резюме, что предпочитают дистанционный формат работы, что составляет 18% от общего числа резюме с начала года, то есть почти каждый пятый житель области, ищущий сейчас работу, хочет трудиться на «удаленке». Прирост числа желающих работать в дистанционном формате вызван в том числе и ростом заболевших новым штаммом коронавируса (омикрон). Так, в Архангельской области с момента активного распространения омикрона на 146% выросло число резюме с выбором дистанта в качестве формата работы.
«Удаленные» вакансии с высокой заработной платой в Архангельской области: