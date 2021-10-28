"ЭкоИнтегратор": строительным отходам не место на контейнерных площадках

Региональный оператор продолжает фиксировать нарушения по размещению отходов со стороны юридических лиц.
На днях на контейнерной площадке по адресу ул. Советских Космонавтов, 120 выросла гора из строительного мусора. Привезли его в фургоне трое рабочих. Судя по отходам в мешках – это остатки после капитального ремонта, который по всей видимости, провела строительная организация.
Разгрузку строй отходов засняли жители соседних домов и обратились к региональному оператору. В этом случае усматривается административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст.8.2 КоАП РФ - не соблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления. По данному факту написано заявление в полицию.
Похожая ситуация, не так давно, произошла и по адресу ул. Тимме, 24. На основе фотоматериалов так же составлен акт и обращение в правоохранительные органы.
Региональный оператор напоминает юридическим лицам и жителям о том, что строительные отходы после капитального ремонта необходимо вывозить самостоятельно. Для этого можно заказать бункер в любой специализированной компании.
На контейнерной площадке в отсеке для крупногабаритных отходов разрешается оставлять отходы только после косметического ремонта, старую мебель, сантехнику.
Мешки с битым бетоном, после сноса стен и перегородок, остатки цементной стяжки, арматуры, кровли необходимо утилизировать согласно действующему законодательству.