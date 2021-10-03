От Соломбалы до Майской горки. Группа Аквилон осваивает не только центр Архангельска

В феврале стоимость квартир в новостройках Группы Аквилон в столице Поморья начинается от 2,6 млн рублей. Скидки при покупке жилья могут достигать 400 тыс. рублей*.
Как правило, принимая решение о приобретении квартиры, архангелогородцы в первую очередь обращают внимание на месторасположение жилого комплекса, наличие транспортной инфраструктуры, социальных, культурных и бытовых объектов, обеспечивающих комфортность проживания.
Группа Аквилон предлагает жилые комплексы в наиболее удобных локациях в разных округах Архангельска: Центре (Октябрьский и Ломоносовский округа), Майской горке, Соломбале.
Квартиры в жилых комплексах имеют вид на Северную Двину, расположены в местах с высокой транспортной доступностью, близко находящиеся детские сады, школы, а также спортивные комплексы и объекты социально-бытового назначения.
Все консультации можно получить по телефону 8(8182)63-91-75, а также в офисе продаж на ул. Попова, 14, 6-й этаж.
Напомним, что в 2021 году Группой Аквилон в Архангельске и Северодвинске в строй введено 6 жилых комплексов (8 домов). Северяне приобрели 1173 квартиры. Кроме того, в январе этого года подписано разрешение на ввод ЖК «NEXT1», к сдаче в эксплуатацию готовятся находящиеся в высокой степени готовности ЖК «Искра PARK» и «Art.Line1».
В прошлом году стартовали продажи квартир в 6 новых жилых комплексах, по 3 в столице Поморья и Северодвинске, общей площадью 115 тыс. кв. м. Для новых проектов Группа Аквилон приобрела 7 земельных участков общей площадью 11,5 га, на которых можно разместить до 170 тыс. кв. м жилья.
Сейчас в Архангельске и Северодвинске Группа Аквилон реализует проекты 13 современных жилых комплексов общей площадью более 300 тыс. кв. м.
В стадии разработки, с началом реализации в ближайшее время - 10 проектов площадью более 300 тыс. кв. м жилья. В том числе, в рамках масштабных региональных инвестпроектов и по программам комплексного развития территорий с социальными обязательствами по расселению аварийного жилфонда и строительству объектов социальной инфраструктуры. Земельный банк для новых проектов составляет порядка 25 га.
*Сроки проведения акции 01.02.2022 по 28.02.2022 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидки, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 63-91-75. Предложение ограничено количеством квартир. Стоимость в размере от 2,6 млн руб. рассчитана исходя из площади квартиры 23,53 кв. м при 100% оплате/ипотеки. Денежный эквивалент скидки не выплачивается. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО СЗ «Парус-М». Многоквартирный жилой комплекс по ул. Валявкина в Соломбальском округе города Архангельска. Кадастровый номер земельного участка: №29:22:023008:101 Застройщик ООО СЗ «Берег». Жилой комплекс на пр. Ленинградский в г. Архангельске. Кадастровый номер земельного участка: №29:22:023008:286. Застройщик ООО СЗ «Притяжение». Жилой комплекс на улице Володарского, 67 в г. Архангельске. Кадастровый номер земельного участка: №29:22:050502:3803. Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф