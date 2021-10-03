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Жители Архангельской области стали скромнее в зарплатных ожиданиях

Служба исследований hh.ru проанализировала текущие настроения соискателей. Выяснилось, что жители Архангельской области больше других россиян готовы снизить зарплатные ожидания ради получения предложения о работе (-0,03 пункта) в то время, как средний уровень в целом по России (0,08).

Опрос показал, что больше всего соискателей, готовых согласиться на меньшую оплату труда ради трудоустройства — в Северо-Западном ФО (- 0,03 пункта). При этом жители Ленобласти и Петербурга менее уступчивы и реже других жителей СЗФО снижают свои зарплатные ожидания (0,04 пункта).

В целом данные опроса показали, что готовы снизить свои зарплатные ожидания ради сохранения работы или ради гарантированного трудоустройства на новое место 49% жителей Архангельской области. Не пойдут на такие меры 33% жителей, остальные затруднились ответить.

В разрезе профобластей: начинающие специалисты, как и раньше остаются наиболее гибкой категорией сотрудников в отношении формирования своих зарплатных ожиданий и готовы снижать зарплатные запросы ради новой работы. А вот меньше всего согласны пойти на снижение зарплатного ожидания представители строительства, автобизнеса и инсталляции, и сервиса.

 

02 февраль 07:44 | : Экономика

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