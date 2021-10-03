Жители Архангельской области погрязли в долгах за услуги ЖКХ

Сумма долга на начало текущего года составила без малого 4.6 миллиардов рублей.
Комментируя эту цифру представители регионального министерства ТЭК и ЖКХ отметили, что архангелогородцы «отличились» большой задолжностью по всем счетам за коммунальные услуги, когда жители всего Поморья в целом чаще экономят на оплате счетов за воду.
Между тем, в социальных сетях часто звучат безответственные призывы не платить за те услуги, ценой и качеством которых потребители не довольны. Такая позиция обычно заканчивается визитом судебных приставов.