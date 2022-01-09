Группа Аквилон продолжает масштабное строительство в Северодвинске

Администрация города корабелов выдала разрешение на строительство вторых очередей ЖК «Квартал 100» и ЖК «АКВИЛONLINE», которые Группа Аквилон возводит в Северодвинске.
Информацию о старте продаж, предварительные заявки на приобретение квартир и консультацию по всем вопросам можно получить по телефону (8182) 60-31-87 и в офисе Группы Аквилон на ул. Ломоносова, 85к1, 1 этаж (вход со стороны ул. Ломоносова).
Напомним, что по контракту с муниципалитетом Группа Аквилон в рамках масштабного инвестпроекта «Квартал 100» Группа Аквилон выполнит берегоукрепление озера Театральное, построит здесь парк площадью не менее 2,5 га, который, как и новый детсад, безвозмездно передаст городу. Каждый из домов жилого комплекса получит собственный благоустроенный двор с зонами отдыха, детскими и спортивными площадками, а также подземным паркингом. От улицы Ломоносова к парку проложат два широких бульвара. В настоящее время на 1-й очереди завершено погружение свай, строители приступили к заливке ростверка фундамента. На 2-й очереди выполнены статические и динамические испытания свай, ведется разработка котлована. Всего во 2-й очереди комплекса общей площадью 18,7 тыс. кв. м спроектировано 286 квартир.
ЖК «АКВИЛONLINE» строится Группой Аквилон в квартале, ограниченном ул. Железнодорожная - ул. Первомайская - пр. Беломорский. На участке площадью 3,62 га, приобретенном у частных собственников, планируется построить порядка 35 тыс. кв. м нового, современного жилья. При этом почти 3 га площади участка отводится под благоустройство. Также в рамках проекта рассматриваются варианты реновации привокзальной площади. Основная идея развития этого квартала – замещение обезличенной и неухоженной территории современной жилой застройкой. Она формируется отдельно стоящими домами, между которыми располагаются хорошо освещенные дворовые зоны со всеми необходимыми элементами благоустройства. Дворы и тротуары выделяются газонами с посадкой кустарников и деревьев, предусматривается просторная гостевая автопарковка.
На территорию квартала предусматривается пять въездов с прилегающих улиц. Этот район города корабелов располагает необходимой социально-бытовой инфраструктурой. В шаговой доступности: детский сад №15, гуманитарная гимназия №8, Северодвинский технический колледж, корпус филиала САФУ, два крупных многофункциональных торговых центра, остановки общественного транспорта. Важным преимуществом локации является близость градообразующего предприятия – ПО «Севмаш», на котором работает значительное число горожан. На первой очереди комплекса сейчас завершено погружение свай фундамента. Вторая очередь комплекса площадью 16,7 тыс. кв. м включает 273 квартиры.
Напомним, что 2021 году Группа Аквилон ввела в эксплуатацию в Северодвинске три жилых комплекса ЖК «CLEVER» (две очереди), «NORDICA-2» и первый в городе корабелов «умный дом» - ЖК «ID-Морской» (всего – 5 домов). Все квартиры в них приобретены северодвинцами.
В настоящее время Группа Аквилон реализует в Северодвинске проекты четырех современных жилых комплексов общей площадью порядка 100 тыс. кв. м. Также Группа Аквилон в ближайшее время планирует начать реализацию в Северодвинске еще нескольких проектов нового жилья общей площадью порядка 100 тыс. кв. м.