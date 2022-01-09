В Архангельской области взрывной спрос на специалистов в лесной отрасли

Эксперты hh.ru проанализировали ситуацию с вакансиями для специалистов лесной отрасли в Архангельской области и выяснили, что количество вакансий для данных специалистов выросло более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
С начала января работодатели Архангельской области разместили более 100 вакансий для специалистов в лесной сфере.
Предлагаемая заработная плата по итогам января для специалистов лесной отрасли составила 50 000 рублей. Максимальная заработная плата, которую готовы платить работодатели, составляет 125 000 рублей. При этом большинство соискателей не устраивает предлагаемая зарплата и в своих резюме указывают заработную плату больше, а именно порядка 80 000 рублей. Самое большое число кандидатов на вакансии в лесной отрасли – мужчины (82% от общего числа резюме).
Наибольшее число вакансий в лесной сфере размещено в Архангельске (52% от всех вакансий), Новодвинске (21%), а также Вельске (11% вакансий).
Востребованные специалисты в отрасли «Лесная промышленность и деревообработка»: шлифовщик, станочник, монтажник, маркетолог, аналитик, программист, электромонтер, HR-специалист, грузчик, руководитель проекта, столяр, логист/экспедитор, дизайнер, конструктор, слесарь, технолог, водитель погрузчика, бухгалтер, мастер, оператор, инженер, менеджер по продажам.
Среди актуальных вакансий для специалистов лесной отрасли в Архангельской области есть следующие, зарплата в которых выше средней по рынку: