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Главные преимущества работодателей для трех поколений соискателей

Представители поколений X, Y и Z в опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob рассказали, какие преимущества являются для них решающими при выборе работодателя.

Карьерный рост и обучение важнее всего для миллениалов (39 и 29% соответственно), у зумеров эти два преимущества тоже на первом месте с практически тем же соотношением голосов (37 и 26%).

Поколение Z чаще ориентировано на удаленку (24%). Для молодых специалистов по сравнению с представителями предыдущих поколений также более важны такие составляющие компенсационных пакетов как компенсация питания (13%), оплата проезда в общественном транспорте (11%), возможность покупки продукции компании со скидкой (6%).

Чем старше россияне, тем чаще они называли в качестве преимущества работодателя наличие полиса ДМС в составе компенсационного пакета (эта составляющая на первом месте у представителей поколения X с 26% голосов), гарантии фиксированного рабочего дня, возможность взять беспроцентную ссуду, предоставление льготных путевок и служебного транспорта.

SuperJob рекомендует работодателям учитывать запросы разных поколений при размещении вакансий: то, что ценно для сотрудников с солидным стажем работы, может оказаться совершенно невостребованным среди молодых специалистов. Пусть каждая ваша вакансия будет прицельной!

31 январь 07:19 | : Экономика

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