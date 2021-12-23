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Архангелогородцы начинают зарабатывать деньги еще со школы

Исследовательский центр Зарплаты.ру выяснил, в каком возрасте жители Архангельской области начинают устраиваться на работу и на что обычно тратят первую зарплату.

 Опрос проводился с 21 по 26 января среди 1785 жителей страны в возрасте от 18 до 55 лет — в том числе и в Архангельской области. Исследование показало, что 55% респондентов заработали свои первые деньги в возрасте 15-18 лет, 33% — в 19-25 лет, 12% — до 14 лет.

 Большинство респондентов впервые пошли на работу для получения карманных денег — 42% и ради чувства независимости — 34%. Другими популярными поводами для трудоустройства стали:

 

  • нужда в средствах на проживание — 12%
  • желание помочь близким — 9%
  • необходимость оплаты обучения — 5%
  • жажда путешествий — 1%

 Как сообщили участники исследования, первую работу они нашли через родственников или знакомых — 54%, через сервисы по поиску работы — 13%. Через учебные заведения или преподавателей устроились 9, а через соцсети — 5% респондентов.

 Согласно результатам опроса, чаще всего респонденты занимают на первой работе вакансии в следующих сферах:

  • рабочий персонал — 15%
  • сфера услуг — 14%
  • образование, науки, языки — 6%
  • розничная торговля — 6%

 До полугода на первом месте трудоустройства проработали 42% опрошенных, от полугода до года — 15%, более года — 24%. Только 5% респондентов задержались на своей “премьерной” работе более, чем на пять лет.  

Около 78% участников исследования заявили, что их текущая сфера деятельности сильно отличается от выбранной изначально. Остались трудиться в той же сфере, но сменили компанию — 21% респондентов, лишь 1% опрошенных до сих пор верны первому месту работы.  

28 январь 12:43 | : Экономика

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