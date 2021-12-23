Архангелогородцы начинают зарабатывать деньги еще со школы

Исследовательский центр Зарплаты.ру выяснил, в каком возрасте жители Архангельской области начинают устраиваться на работу и на что обычно тратят первую зарплату.
Опрос проводился с 21 по 26 января среди 1785 жителей страны в возрасте от 18 до 55 лет — в том числе и в Архангельской области. Исследование показало, что 55% респондентов заработали свои первые деньги в возрасте 15-18 лет, 33% — в 19-25 лет, 12% — до 14 лет.
Большинство респондентов впервые пошли на работу для получения карманных денег — 42% и ради чувства независимости — 34%. Другими популярными поводами для трудоустройства стали:
Как сообщили участники исследования, первую работу они нашли через родственников или знакомых — 54%, через сервисы по поиску работы — 13%. Через учебные заведения или преподавателей устроились 9, а через соцсети — 5% респондентов.
Согласно результатам опроса, чаще всего респонденты занимают на первой работе вакансии в следующих сферах:
До полугода на первом месте трудоустройства проработали 42% опрошенных, от полугода до года — 15%, более года — 24%. Только 5% респондентов задержались на своей “премьерной” работе более, чем на пять лет.
Около 78% участников исследования заявили, что их текущая сфера деятельности сильно отличается от выбранной изначально. Остались трудиться в той же сфере, но сменили компанию — 21% респондентов, лишь 1% опрошенных до сих пор верны первому месту работы.