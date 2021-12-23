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Помощник чародея и другие необычные вакансии на рынке труда Архангельской области

С начала января работодатели Архангельской области разместили около 4 000 новых вакансий, что на 236% больше, чем в этот же период 2021 года. Эксперты hh.ru проанализировали актуальные вакансии и выяснили, какие необычные специалисты требуются сейчас в Архангельской области – в обзоре hh.ru.

 

  • Помощник чародея, который должен иметь хорошее чувство юмора, быть невероятно работоспособным и готовым сделать блестящую карьеру в менеджменте и управлении. Работодатель предлагает гибкий пятидневный график, стремительный карьерный рост, интенсивное специализированное обучение, https://my.hh.ru/wy
  • Ретушер, который станет заниматься обработкой фотографий, https://my.hh.ru/1SR
  • Нужен океанолог, который будет составлять прогнозы сроков осенних и весенних ледовых явлений, ледовой обстановки на морях и в устьях рек, заниматься подготовкой обзоров о фактических гидрометеорологических условиях на морях зоны обслуживания, проводить анализ спутниковой информации, https://my.hh.ru/204
  • Матрос 1 классаhttps://spb.hh.ru/vacancy/46870612, который будет выполнять все необходимые команды, подаваемые на руль
  • На крупное машиностроительное производство вахтовым методом в город Чебоксары нужен сталевар, до 94 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/51134325, вакансия вахтовая
  • В консалтинговую компанию требуется региональный контролер качества в автомобильный дилерский центр, https://spb.hh.ru/vacancy/50327042, работодатель обещает гибкий график и обучение
  • Мастер леса, от 60 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/48103958, сотрудник должен будет разрабатывать технологические карты лесосечных работ
  • Менеджер по туризму в поселок Баренцбург, Шпицберген, Норвегия, до 100 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/50661114
  • Футеровщик (кислотоупорщик), до 90 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/51806136, вакансия вахтовая

 

(кадр из к/ф «Золушка», 1947 г.)

28 январь 07:38 | : Экономика

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