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Группа Аквилон предлагает обменять старое жилье на квартиру в новостройке

В рамках программы  «Trade-in вторичного жилья на новострой. Обменяй свою квартиру» до 28 февраля действуют дополнительные скидки от 30 до 80 тыс. рублей.

Если бы в недвижимости схема trade-in работала так же, как при покупке автомобиля, можно было бы прийти к застройщику, обменяться документами и получить ключи. Однако технология приобретения квартиры по обмену несколько иная.

Главное условие сделки trade-in – оплата забронированной новостройки деньгами, полученными от продажи старого жилья. При продаже вторичного жилья через агентство недвижимости «Аквилон» в Архангельске, срок бронирования квартиры в новостройке составляет два месяца. Цена нового жилья на это время сохраняется, как и все скидки.

Участие в программе «Trade-in вторичного жилья на новострой. Обменяй свою квартиру» позволяет упростить процесс приобретения нового жилья и продажи старого, объединив эти две сделки. При обычной схеме процедура продажи «вторички» может затянуться на несколько месяцев, в случае с trade-in это время обычно сокращается (от одной недели до двух месяцев). Агентство берет на себя все заботы по проведению двух сделок: рекламную кампанию по продаже старой квартиры, предпродажную подготовку, показы, переговоры с покупателями, сбор документов, поиск приемлемой ипотечной программы и получение одобрения кредита, организацию сделки и безопасных взаиморасчетов. При необходимости доплата за квартиру в новостройке может быть выплачена как единовременно, так и в рассрочку.

Консультацию по продаже своего жилья и покупке нового можно получить в офисе Агентства «Аквилон» на ул. Воскресенская, 59, ТЦ «Империал», 2-й этаж, и по телефону: 8 (8182) 64-24-24.

Напомним, что в 2021 году Группой Аквилон в Архангельске и Северодвинске в строй введено 6 жилых комплексов (8 домов). Северяне приобрели 1173 квартиры. Кроме того, к сдаче в эксплуатацию готовятся находящиеся в высокой степени готовности ЖК «NEXT1», «Искра PARK» и «Art.Line1». В прошлом году стартовали продажи квартир в 6 новых жилых комплексах, по 3 в столице Поморья и Северодвинске, общей площадью 115 тыс. кв. м. Для новых проектов Группа Аквилон приобрела 7 земельных участков общей площадью 11,5 га, на которых можно разместить до 170 тыс. кв. м жилья. Сейчас в Архангельске и Северодвинске Группа Аквилон реализует проекты 13 современных жилых комплексов общей площадью более 285 тыс. кв. м.  В стадии разработки, с началом реализации в ближайшее время - 10 проектов площадью более 300 тыс. кв. м жилья. В том числе, в рамках масштабных региональных инвестпроектов и по программам комплексного развития территорий с социальными обязательствами по расселению аварийного жилфонда и строительству объектов социальной инфраструктуры. Земельный банк для новых проектов составляет порядка 25 га.  

27 январь 10:24 | : Экономика

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