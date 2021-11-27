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Игорь Орлов не унывает. Его судоверфь занялась люксовой отделкой кают

На головном морозильном траулере – процессоре «Капитан Соколов» проекта 170701, строящемся Северной верфью для отечественного рыбопромышленного холдинга НОРЕБО, начались внутренние отделочные работы. Об этом духоподъемно сообщает пресс-служба предприятия.  

«В течение трех – четырех месяцев необходимо выполнить зашивку жилых и бытовых помещений, в том числе кают, камбуза, прачечной, столовой, медицинского блока. Также судостроители должны нанести палубные покрытия, смонтировать мебель и установить двери», - рассказал генеральный директор Северной верфи Игорь Орлов.

На судне распланированы одно- и двухместные каюты, просторная столовая, спортзал с тренажерами, финская сауна, игровая, каминная, кинотеатр, современный медицинский блок.

Кроме того, на упомянутом траулере появятся «противоскользящие полы душевых и другие «лайфхаки».

Напомним, 17 декабря прошлого года на Северной верфи случился масштабный пожар (горел строящийся долгие 8 лет корвет «Проворный»), принесший убытков на сумму более 22 млрд. рублей. Уже тогда наши наблюдатели предполагали, что с крупными оборонными заказами для верфи покончено на неопределенный срок…

 

26 январь 14:56 | : Экономика

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