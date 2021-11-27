Игорь Орлов не унывает. Его судоверфь занялась люксовой отделкой кают

На головном морозильном траулере – процессоре «Капитан Соколов» проекта 170701, строящемся Северной верфью для отечественного рыбопромышленного холдинга НОРЕБО, начались внутренние отделочные работы. Об этом духоподъемно сообщает пресс-служба предприятия.
«В течение трех – четырех месяцев необходимо выполнить зашивку жилых и бытовых помещений, в том числе кают, камбуза, прачечной, столовой, медицинского блока. Также судостроители должны нанести палубные покрытия, смонтировать мебель и установить двери», - рассказал генеральный директор Северной верфи Игорь Орлов.
На судне распланированы одно- и двухместные каюты, просторная столовая, спортзал с тренажерами, финская сауна, игровая, каминная, кинотеатр, современный медицинский блок.
Кроме того, на упомянутом траулере появятся «противоскользящие полы душевых и другие «лайфхаки».
Напомним, 17 декабря прошлого года на Северной верфи случился масштабный пожар (горел строящийся долгие 8 лет корвет «Проворный»), принесший убытков на сумму более 22 млрд. рублей. Уже тогда наши наблюдатели предполагали, что с крупными оборонными заказами для верфи покончено на неопределенный срок…