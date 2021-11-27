Группа Аквилон выкупает в Архангельске ветхие дома под расселение

Директор по развитию Группы Аквилон Андрей Четвериков рассказал об опыте компании по расселению аварийных домов и новых механизмах получения жилья за счет застройщиков.
- Как вы оцениваете итоги реализации программы развития застроенных территорий в Архангельске?
- Программа была принята одной из первых в Россси и действовала 10 лет, с 2011 года. Помимо очевидной выгоды для города в виде расселения аварийного жилья за счет застройщиков, муниципалитет заложил в ней градостроительные параметры, как по объемам строительства нового жилья, так и по обеспечению конкретной территории социальными объектами. В аукционной документации указывается точное количество мест в детских садах и школах, доступность медицинской помощи, культурных услуг. И это не позволяет застройщикам «выжимать» квадратные метры из земельного участка по максимуму без создания необходимых объектов социальной инфраструктуры. Например, в нашем проекте ЖК «АквилонCity», который сейчас строится на пересечении ул. Поморской и пр. Обводный канал, мы построим и безвозмездно передадим в муниципальную собственность детский сад, а на ул. Урицкого и ул. Комсомольской - создадим общедоступные скверы.
- Каков опыт участия Группы Аквилон в программе? Как происходит процесс расселения?
- Мы активно участвовали в программе развития застроенных территорий. После проведения открытого аукциона, муниципалитет заключает с его победителем договор, по которому застройщик берет на себя обязательства: во-первых, передать в муниципальную собственность благоустроенные жилые помещения для предоставления гражданам, которые проживали в расселяемом муниципальном жилье по договорам соцнайма. Доля нанимателей в расселяемых домах составляет от 80% и более их жилой площади; во-вторых выплатить собственникам выкупную цену за изымаемые жилые помещения и земельные участки. По нашему опыту денежная компенсация, как правило, всегда выше рыночной стоимости квадратного метра расселяемого жилья. Сам процесс расселения по закону должен не превышать 3-х лет с момента заключения договора, фактически это не более 1,5 лет, последние два дома мы расселили за 4 месяца. Заключая договор на развитие застроенной территории, застройщик несет обязательства по расселению расположенных на участке домов за свой счет вне зависимости от степени их износа – в том числе и полностью поврежденных и утраченных (сгоревших). Права граждан, на получение жилья взамен утраченного, или его выкупной стоимости остаются за ними в полном объеме. Земельный участок предоставляется застройщику только после полного выполнения обязательств по договору с муниципалитетом. Таким образом, начать новое строительство нельзя, не выполнив обязательства по расселению.
За все время участия Группы Аквилон в программе развития застроенных территорий все обязательства по расселению и выплатам в рамках заключенных с муниципалитетом договоров были выполнены в полном объеме. Каких-либо претензий от граждан в адрес застройщика не поступало. Так, перед началом строительства ЖК «Аквилон Reka» в Соломбале мы расселили несколько домов. Я лично познакомился с жильцами, в разговоре они признавались, что если бы не группа Аквилон, шанса улучшить свои жилищные условия у них практически не было. У кого-то была инвалидность, кто-то не смог бы взять ипотеку из-за пожилого возраста, некоторые люди находились в тяжелой жизненной ситуации. Но в итоге все довольны, претензий к застройщику нет. Самый последний пример - семья из расселенного аварийного дома на ул. Урицкого на полученные в качестве компенсации средства купила трехкомнатную квартиру в центре города в доме 95-й серии. Есть примеры, когда жилье приобретают и в новостройках.
- Сейчас программа завершила свое действие. Появятся ли новые механизмы расселения ветхого и аварийного жилья за счет застройщиков?
- Поскольку свободных земельных участков в центре Архангельска нет, то у девелоперов остается два пути: либо выкупать частное имущество с перспективой сноса, например устаревшие торговые центры, административные здания, или выкупать и расселять деревянные дома, не признанные аварийными, со сформированными земельными участками, на которых по градостроительной документации разрешено многоэтажное строительство. Но главным механизмом призвана стать программы комплексного развития территорий. Это предусмотрено федеральным законодательством. По нашему мнению, программы КРТ - это наиболее правильный вариант развития городов. При разработке градостроительного облика администрация может потребовать от застройщиков всё, что считает необходимым: скверы, бульвары, новые дороги, расселение деревянных домов, в том числе для использования участков под строительство социальных объектов. Насколько мне известно, администрации Архангельска и Северодвинска сейчас разрабатывают проекты таких территорий, и они будут в числе первых в стране. Именно такой комплексный подход позволит уйти от точечной застройки.
- Готова ли группа Аквилон за свой счет расселять ветхие дома, не признанные аварийными?
- Да, мы полностью к этому готовы. Для этого необходимо выполнить несколько условий. Во-первых, дом должен быть не признан аварийным. Это связано с тем, что застройщик по закону не имеет права выкупать аварийное имущество. Год постройки здания при этом не принципиален. Во-вторых, все квартиры должны быть в собственности у жильцов. Если в доме есть муниципальное жилье, его нужно приватизировать. В-третьих, здание должно находится в центральной части города. В-четвертых, у дома должен быть сформирован земельный участок, на котором возможна многоквартирная жилая застройка.
- Насколько это целесообразно, много ли таких мест в центре?
- Мы видим, что таких домов в центре города очень много, в том числе тех, у кого участок еще не сформирован. Как правило, это 16-квартирные деревянные жилые дома. Судя по реальному состоянию, их уже давно пора признать аварийными, ведь люди живут в них, часто без воды, тепла, с постоянными коммунальными проблемами. Если у такого дома не сформирован земельный участок, но жильцы хотят, чтобы их расселили за счет застройщика, они могут обратиться в Группу Аквилон за консультацией. Специалисты подскажут, насколько целесообразно это делать. Получить консультацию можно по телефону 65-63-65. Все обращения, которые к нам поступят, мы рассмотрим и дадим ответ.
- В целом какое будущее ждет центр Архангельска?
- Я уверен, что совсем скоро настанет время, когда застройщики будут конкурировать между собой за право своими силами расселять ветхие дома. У Архангельска позитивное будущее. Пройдет буквально 10 лет, и центр города будет не узнать. Все старые, ветхие, аварийные деревянные дома, за исключением имеющих статус памятников, уйдут в прошлое. На их месте появятся новые проекты. Судя по тому, как быстро меняется законодательство, усиливается конкуренция, они будут не только комфортными, но и отвечать всем современным архитектурным тенденциям.
Напомним, что в 2021 году Группой Аквилон в Архангельске и Северодвинске в строй введено 6 жилых комплексов (8 домов). Северяне приобрели 1173 квартиры. Кроме того, к сдаче в эксплуатацию готовятся находящиеся в высокой степени готовности ЖК «NEXT1», «Искра PARK» и «Art.Line1». В прошлом году стартовали продажи квартир в 6 новых жилых комплексах, по 3 в столице Поморья и Северодвинске, общей площадью 115 тыс. кв. м. Для новых проектов Группа Аквилон приобрела 7 земельных участков общей площадью 11,5 га, на которых можно разместить до 170 тыс. кв. м жилья. Сейчас в Архангельске и Северодвинске Группа Аквилон реализует проекты 13 современных жилых комплексов общей площадью более 285 тыс. кв. м. В стадии разработки, с началом реализации в ближайшее время - 10 проектов площадью более 300 тыс. кв. м жилья. В том числе, в рамках масштабных региональных инвестпроектов и по программам комплексного развития территорий с социальными обязательствами по расселению аварийного жилфонда и строительству объектов социальной инфраструктуры. Земельный банк для новых проектов составляет порядка 25 га.