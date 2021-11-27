Дмитрий Морев: «ЭкоИнтегратор» обещал наладить вывоз мусора

Глава Архангельска объяснил причину переполненных контейнеров, возмущавших горожан последние дни:
- Накануне объезжал дворы города на предмет уборки снега, а сегодня пришлось подключиться к решению проблемы с вывозом мусора. С пятницы многие контейнерные площадки завалены, и жители справедливо возмущаются отсутствием вывоза.
В ходе общения директор «Экоинтегратора» Валерий Шушков признал, что причиной сбоя послужило недостаточное количество мусоровозов на линиях. С сегодняшнего дня на улицы вышла 31 машина. Регоператор пообещал за 2-3 дня снять проблему.
Главам округов я дал поручение взять на контроль подъездные пути к контейнерным площадкам – они должны быть доступны для спецтехники.
Оператор полигона ООО «САХ» докладывает о количестве доставленного мусора. По этой объективной информации можно судить о динамике решения проблемы.