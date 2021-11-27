Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Дмитрий Морев: «ЭкоИнтегратор» обещал наладить вывоз мусора

Глава Архангельска объяснил причину переполненных контейнеров, возмущавших горожан последние дни:

- Накануне объезжал дворы города на предмет уборки снега, а сегодня пришлось подключиться к решению проблемы с вывозом мусора. С пятницы многие контейнерные площадки завалены, и жители справедливо возмущаются отсутствием вывоза.

В ходе общения директор «Экоинтегратора» Валерий Шушков признал, что причиной сбоя послужило недостаточное количество мусоровозов на линиях. С сегодняшнего дня на улицы вышла 31 машина. Регоператор пообещал за 2-3 дня снять проблему.

 Главам округов я дал поручение взять на контроль подъездные пути к контейнерным площадкам – они должны быть доступны для спецтехники.

Оператор полигона ООО «САХ» докладывает о количестве доставленного мусора. По этой объективной информации можно судить о динамике решения проблемы.

25 январь 14:00 | : Экономика

Главные новости


«Там нет начальников». Александр Спиридонов о Госдуме и о себе
Дарья Биневская: "Я снимаю социальные сказки". Лица кинофестиваля Arctic Open

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2022 (257)
Декабрь 2021 (406)
Ноябрь 2021 (353)
Октябрь 2021 (354)
Сентябрь 2021 (365)
Август 2021 (366)

Деньги


все материалы
«    Январь 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20