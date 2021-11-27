В Архангельской области отремонтируют шесть железнодорожных переездов

Для повышения безопасности движения поездов на Северной железной дороге в 2022 году будет капитально отремонтировано тринадцать железнодорожных переездов. Шесть из них располагаются в Архангельской области, пять – в Ивановской области и два – в Республике Коми.
Будет произведен ремонт переездов на станциях Северодвинск, Архангельск, Костылево, Котлас-Узловой, Текстильный, Вичуга, а также на перегонах СЖД: Северодвинск – Ненокса, Исакогорка – Северодвинск, Шорыгино – Савино, Горкино – Вичуга, Фурманов – Волгореченск и Микунь – Сыктывкар.
Работы по капитальному ремонту включают замену резинокордового настила, асфальтирование проезжей части в границах переезда, замену сигнальных дорожных столбиков, замену дорожных знаков и нанесение горизонтальной разметки на проезжей части.
На территории деятельности Северной железной дороги эксплуатируется 664 железнодорожных переезда, из них 549 - регулируемых, в том числе 107 переездов обслуживаются дежурным работником.