Строительство нового корпуса районной больницы в Мезени идет четко по графику

Подрядчик, компания «БЕЛЫЙ ДОМ», приступила к установке окон и устройству кровли
Напомним, новое здание больницы в Мезени строится по инициативе губернатора Архангельской области Александра Цыбульского.
— Во время одного из первых моих посещений Мезени мы приняли решение об ускоренном строительстве пристройки к больнице — она там действительно нужна, поскольку мы понимаем: кроме жителей Мезенского района, она будет обслуживать западную часть Ненецкого автономного округа», — отмечал в одном из публичных выступлений глава региона.
По итогам конкурсных процедур, подряд на строительство объекта выиграла строительная компания «БЕЛЫЙ ДОМ». Стоимость контракта — 368 миллионов рублей.
С начала «нулевого цикла» прошло чуть больше полугода. Сейчас на объекте одновременно трудятся двадцать человек — на днях на стройплощадку прибыла бригада отделочников.
Активно ведется заливка фундамента под перегородки на цокольном этаже, началась установка окон и стропиловка кровли — эти работы будут завершены в течение месяца. При этом, за сроком и качеством работ пристально следят представители заказчика и администрации Мезенского района.
— Это равнозначно приоритетные направления деятельности: качество не должно страдать от темпов, но и упускать сроки мы тоже не имеем права. Все материалы, несмотря на отдалённость территории, завозятся чётко по графику, поэтому есть все шансы сдать объект даже раньше обозначенного в контракте декабря 2022 года, — сообщает представитель «БЕЛОГО ДОМА» Алексей Нибабин.
По проекту, здание нынешней больницы и новый корпус свяжет надземный переход. В пристройке планируется разместить взрослую поликлинику, отделение функциональной диагностики, кабинеты врачей и флюрограф. Здесь же расположатся детское и терапевтическое отделения. Общая полезная площадь строящегося корпуса — 2700 квадратных метров.