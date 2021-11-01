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УК "Синергия" проявляет чудеса расторопности в уборке снега и наледей

Подрядные организации, привлеченные УК «Синергия» для ликвидации последствий обильного снегопада в Архангельске и Северодвинске, работают в непрерывном режиме.

Как сообщил директор УК «Синергия» Сергей Чанчиков, с начала нового года из дворов жилых комплексов, обслуживаемых компанией, вывезено более 3,2 тыс. тонн снега.

- Мы привлекли три подрядных организации, которые задействовали около полутора десятка единиц снегоуборчной техники: это трактора-погрузчики и самосвалы. Работы ведутся непрерывно на территории всех жилых комплексов. Несмотря на серьезные дополнительные затраты мы не просто расчищаем дворовые проезды, но и сразу  заказываем вывоз снега. У каждого дома есть свой штатный дворник, они тоже работают ежедневно, практически без выходных, убирая тротуары, - отметил Сергей Чанчиков.

Кроме того, УК «Синергия» оплачивает услуги специализированной подрядной организации по очистке кровель жилых комплексов. Работы выполняют несколько бригад квалифицированных альпинистов, убирая снег и наледь с крыш домов, а также козырьков балконов.

К сожалению, ухудшение погоды, перепады температуры воздуха и непрерывный снегопад, продолжавшийся в течение нескольких дней, привел к неприятному инциденту. куском снега было повреждено лобовое стекло автомобиля, припаркованного у одного из жилых комплексов. Как сообщили в УК «Синергия», с собственником машины уже достигнуто соглашение о компенсации нанесенного ущерба. 

 

 

21 январь 15:27 | : Экономика

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